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恐有兩颱風今明天生成 氣象局：對台灣影響下周較明朗

2019-09-01 09:01聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今、明兩天恐有兩個颱風接力生成。中央氣象局說，目前南海已生成一個熱帶性低氣壓，菲律賓東方也有一個準熱帶性低氣壓，有機會在這兩天接力增強為第13號颱風「玲玲」和第14號颱風「劍魚」。

氣象預報員陳伊秀說，目前在海面上有兩團雲，一團在南海，一團在菲律賓東方，南海上的已在昨天晚間8時生成熱帶性低氣壓，而菲律賓東方的雲團，日本氣象廳也已發布預警，是準熱帶性低氣壓。

陳伊秀說，這兩團雲都有機會發展成颱風，只是先後順序仍不確定，今、明兩天有機會接力生成，目前看來是輕度颱風的趨勢。

陳伊秀說，南海上的熱帶性低氣壓路徑較為單純，往海南島前進，預估會是輕度颱風，至於菲律賓東方的準熱帶性低氣壓則因為緯度較低，上來時間較久，預計強度會比南海強一些。

陳伊秀說，屆時若生成颱風，南海的因為路徑大致確定往海南島前進，對台灣較無直接影響，主要是會為南部帶來降雨；菲律賓東方若生成颱風，大致上路徑偏北，對台灣的影響下周較為明朗，不過如果路徑往北偏，帶來的影響會比較大。

至於今天天氣，陳伊秀說周二前台東跟恆春半島會有局部短暫雨，若水氣稍多，範圍會到花蓮，西半部則是留意午後雷陣雨，不過範圍以山區跟近山區平地為主。

氣溫方面，陳伊秀說各地多雲到晴，北部高溫35度，中南部33到34度，東部32度。

陳伊秀說，周三到周六受到低壓帶影響，水氣稍增多轉為花東、恆春半島和南部地區有局部短陣雨，若有颱風生成，天氣上會再不穩定些。

今、明兩天恐有兩個颱風接力生成。本報資料照片
今、明兩天恐有兩個颱風接力生成。本報資料照片
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太平洋地區有一個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／氣象局提供
太平洋地區有一個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／氣象局提供
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颱風南海菲律賓
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