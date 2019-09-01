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當癌症來敲家裡的門 這些孩子展現堅強

2019-09-01 07:13聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

癌症希望基金會日前舉行「2019年種子營」，成員是領取「癌友家庭大專子女獎助學金」的學生，今年共計29位成員，以電影「水行俠」為主題，將這群平均21歲的大專生比喻成來自海洋與陸地所結合的水行俠，因身分的特殊，需承擔海洋與陸地的和平。

要能夠承擔如此重責大任，想必也意味著水行俠擁有無比的勇氣與智慧，卻也因此面臨重重關卡與挑戰。活動從「陸地與海洋的相遇」揭開序幕，彼此自我介紹；運用「小超人圖」讓成員用顏色表達自己在近期的情緒狀態，下午是「天賦異稟的能力」，透過毛線、毛根多種媒材，請成員創作詮釋自己的過去與未來。

小草5歲時，爸爸因意外過世，當時媽媽肚子裡還懷著妹妹，被迫成為單親媽媽，一肩扛起家裡經濟和照顧的重擔。小草妹妹出生後，媽媽一邊經營飲料店，一邊陪伴著小草及妹妹長大。家中幾度遇到經濟缺口，媽媽向婆家求助但遭拒絕，所以10年前便中斷往來。

儘管如此，小草從小成績優異，在每個求學階段都主動尋找助學及獎學金，為媽媽、妹妹還有這個家努力著。媽媽去年年底罹患子宮頸癌第二期，當時小草就讀大二。小草說，得知媽媽生病的那刻，還在台北念書的他心中著急不已，只想飛奔回媽媽身邊，卻又走不開。

媽媽生病後，體力每況愈下，飲料店幾乎無法營運，家中經濟透支，小草和妹妹分別找了工讀工作，幫忙分擔家中經濟。小草把他的過去、現在、未來，用充滿各種不同顏色的氣球來呈現，氣球有大有小，有些爆掉的氣球可能是被遺忘的過去，有些則還在充氣中，心中期盼著能找到屬於自己的能量，讓未來既豐盛又充滿繽紛色彩。

當癌症來敲門，影響的不只有病友，還有家人！尤其孩子，當他們因癌症被迫提早長大時，需要有人引導他們學習與癌同行。若身邊有人需要，癌症希望基金會提供服務與支持，諮詢專線：0809-010-580

在「天賦異稟的能力」時段，「2019年癌症希望基金會種子營」成為透過毛線、毛根多...
在「天賦異稟的能力」時段，「2019年癌症希望基金會種子營」成為透過毛線、毛根多種媒材，詮釋自己的過去與未來。這幅作品中，極為簡單的三個圖案，一個笑臉、一艘船、還有錢的符號，作者「小葉子」分享：「笑臉代表過去爸爸沒生病時，大家都很開心，船，是她現在很像在大海中漂泊不定的船。錢，是未來，想多賺些錢，讓肺癌的爸爸可以做免疫治療，希望他能多活久一點。」圖／癌症希望基金會提供
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小草把他的過去、現在、未來，用充滿各種不同顏色的氣球來呈現，氣球有大有小，有些爆...
小草把他的過去、現在、未來，用充滿各種不同顏色的氣球來呈現，氣球有大有小，有些爆掉的氣球可能是被遺忘的過去，有些則還在充氣中，心中期盼著能找到屬於自己的能量，讓未來既豐盛又充滿繽紛色彩。圖／癌症希望基金會提供
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這位參加「2019年癌症希望基金會種子營」的孩子魚畫在海鷗上，想說的是：「魚不一...
這位參加「2019年癌症希望基金會種子營」的孩子魚畫在海鷗上，想說的是：「魚不一定要在水裡，也可以在天空，就是一種突破極限的感覺！」圖／癌症希望基金會提供
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「2019年癌症希望基金會種子營」運用「小超人圖」，讓成員用顏色表達近期情緒狀態...
「2019年癌症希望基金會種子營」運用「小超人圖」，讓成員用顏色表達近期情緒狀態，「我必須努力撐著，不能讓自己掉下來......」小葉子難過地頻拭淚，在她畫的超人圖左下方，用灰色塗上兩手抓樹枝垂吊著的小超人。圖／癌症希望基金會提供
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在「天賦異稟的能力」時段，「2019年癌症希望基金會種子營」成為透過毛線、毛根多...
在「天賦異稟的能力」時段，「2019年癌症希望基金會種子營」成為透過毛線、毛根多種媒材，詮釋自己的過去與未來。「房子」說：「我選了媽媽最喜歡的紫色當底紙，全家好像就在一艘船上，即使媽媽生病了，遠處有燈塔的綠光領航，而十字是全家人的信仰，象徵希望，右側有模糊的冰山代表未來，雖然充滿了未知，但不管航向如何，都可以安心的一起向前行。」圖／癌症希望基金會提供
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癌症
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