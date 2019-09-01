當癌症來敲家裡的門 這些孩子展現堅強

2019-09-01 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



癌症希望基金會日前舉行「2019年種子營」，成員是領取「癌友家庭大專子女獎助學金」的學生，今年共計29位成員，以電影「水行俠」為主題，將這群平均21歲的大專生比喻成來自海洋與陸地所結合的水行俠，因身分的特殊，需承擔海洋與陸地的和平。

要能夠承擔如此重責大任，想必也意味著水行俠擁有無比的勇氣與智慧，卻也因此面臨重重關卡與挑戰。活動從「陸地與海洋的相遇」揭開序幕，彼此自我介紹；運用「小超人圖」讓成員用顏色表達自己在近期的情緒狀態，下午是「天賦異稟的能力」，透過毛線、毛根多種媒材，請成員創作詮釋自己的過去與未來。

小草5歲時，爸爸因意外過世，當時媽媽肚子裡還懷著妹妹，被迫成為單親媽媽，一肩扛起家裡經濟和照顧的重擔。小草妹妹出生後，媽媽一邊經營飲料店，一邊陪伴著小草及妹妹長大。家中幾度遇到經濟缺口，媽媽向婆家求助但遭拒絕，所以10年前便中斷往來。

儘管如此，小草從小成績優異，在每個求學階段都主動尋找助學及獎學金，為媽媽、妹妹還有這個家努力著。媽媽去年年底罹患子宮頸癌第二期，當時小草就讀大二。小草說，得知媽媽生病的那刻，還在台北念書的他心中著急不已，只想飛奔回媽媽身邊，卻又走不開。

媽媽生病後，體力每況愈下，飲料店幾乎無法營運，家中經濟透支，小草和妹妹分別找了工讀工作，幫忙分擔家中經濟。小草把他的過去、現在、未來，用充滿各種不同顏色的氣球來呈現，氣球有大有小，有些爆掉的氣球可能是被遺忘的過去，有些則還在充氣中，心中期盼著能找到屬於自己的能量，讓未來既豐盛又充滿繽紛色彩。