廚師皮膚脫皮、掉屑影響表現 竟然是免疫疾病

2019-09-01 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



皮膚反覆脫屑、紅腫、乾裂痛癢感，甚至連頭皮都發癢？小心是乾癬惹禍。32歲在飯店擔任廚師的阿國（化名），兩年前突然開始手、腳、頭皮等部分發炎，出現紅腫、脫皮、嚴重掉屑，甚至掉髮，且關節痠痛，忍了兩年才就醫檢查，發現全身有20%面積乾癬，且合併關節炎。

收治阿國的皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，乾癬是自體免疫失衡導致皮膚性慢性發炎疾病，與基因有關，常會在四肢、頭皮、臉部等部位，患者反覆長出隆起的紅色脫屑斑塊，初期易與脂漏性皮膚炎、或全身九成脫皮的紅皮症混淆。

黃毓惠說，乾癬好發20至30歲、50至60歲，男女比率差不多，男性稍多，約占五成二，全台粗估約8至10萬名患者；當全身乾癬面積約小於5%為輕度、5%至10%間為中度、大於10％為重度乾癬，全台約1萬人，即每四、五名患者中就有一名為重度乾癬。

乾癬雖好發在秋冬季節轉換，或有壓力、作息不規侓時，但夏季天氣過於悶熱，也可能發作。黃毓惠說，乾癬患者因天熱而流汗，病灶處容易感覺搔癢，尤其皮膚皺褶處，像腋下、胯下、股溝等，或發熱的頭皮，更會不舒服且想抓。

另外，病灶處若在四肢外顯處，就業、交友過程中易因外觀而影響人際及工作表現。上述擔任飯店廚師的阿國，有乾癬又合併關節炎，工作時痛癢痠又想抓；也因飯店門面顧忌，只能待在內場，無法在賓客前甩大刀展廚藝。

在治療方式上，黃毓惠說若乾癬症狀輕微、面積少，多以外用藥膏減緩，但若面積較多或病灶分散時，則以類固醇、口服藥物或照光治療為主，但患者有時會因耗時、副作用等而停藥，使疾病復發、症狀時好時壞。

若為大面積的重度乾癬，則是以生物製劑為主，且需至少六個月至一年左右長期療程才會改善，目前健保也已放寬給付條件，黃毓惠建議患者應耐心治療外，並切勿泡湯、過熱熱水澡，注意關節疼痛、眼睛發炎，及引發心血管疾病等三高問題。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨也是乾癬病病友，她表示，乾癬為非傳染性疾病，雖皮膚外觀會有紅腫、脫屑等情形，但不會傳染，請民眾勿擔心，患者若有疑問，也可至協會洽詢。

●乾癬治療注意事項：

輕微（約5％以下）：症狀若輕微、面積少，多以外用藥膏減緩

中度（約5％以下）：若病灶分散時，以類固醇、口服藥物或照光治療為主