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106年19孕婦生產過世 衛福部提高產婦、胎兒死亡救濟金

2019-08-31 22:42聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

過去民間說「生有雞酒香，生無四塊板。」反映女性臨盆如鬼門關前走一遭，但令人難以想像的是，到現在台灣每個月仍有至少一位準媽媽因懷孕生產而失去性命。2016年6月「生產事故救濟作業辦法」上路後，才一年半孕產婦死亡申請案件就達到22件。醫界表示，死亡原因除了無法預期的羊水栓塞，可能也與孕產婦高齡化有關。

為此，衛福部近日預告「生產事故救濟作業辦法」修正案，將產婦、胎兒死亡救濟金由最高兩百萬元提升至四百萬元，最快十月公告實施；另外，也將推動「高危險妊娠轉診計畫」，鼓勵診所醫師協助高危險妊娠孕婦轉診至大醫院。  

醫療雖進步，生產對女性仍是生死關頭的考驗。衛福部統計，2017年孕產婦死亡率為十萬分之九點八，有19名孕產婦死亡，等於每個月至少有一位準媽媽因懷孕生產而失去性命。

婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，國內孕產婦死亡率與新加坡、南韓接近，在全球位居中段班；至於死亡原因，除了無法預期的羊水栓塞，可能也與孕產婦高齡化有關。

2016年6月「生產事故救濟作業辦法」上路，統計至2017年底，孕產婦死亡申請案件22件，其中一件判定死亡與生產無因果關係，其餘21件均給予救濟。按生產年齡分析，多數是36歲至40歲以上、生第一胎的媽媽，死因以羊水栓塞者最多、其次是產前或產後大出血，也有肺栓塞等案例。

黃閔照指出，國內自2015年起，配合世界衛生組織建議，將孕產婦死亡定義與範圍擴大到產後42天，近年生產大出血案例減少，但難以預防的羊水栓塞無法避免，救濟案死因也以羊水栓塞最多。

台灣女性懷第一胎年齡平均32歲，台北長庚婦產科系主任洪泰和指出，女性逾位懷孕即為高齡產婦，生產死亡風險較年輕女性高二至三倍。另外，衛福部提供孕婦免費產檢十次，國健署婦幼組簡技陳麗娟指出，定期產檢才能及早發現異常，提供治療處置建議，建議至少應接受八次產檢，但二成孕婦未達標，

黃閔照表示，孕婦如有高危險妊娠風險因子，就應考慮到大醫院生產，有較充足的急救設備應變。婦產科醫學會今年與醫策會推行「高危險妊娠轉診計畫書」，若診所主動將高危險妊娠孕婦轉診至大醫院，可取得高危險妊娠共同照顧費。

過去民間說「生有雞酒香，生無四塊板。」反映女性臨盆如鬼門關前走一遭，但令人難以想...
過去民間說「生有雞酒香，生無四塊板。」反映女性臨盆如鬼門關前走一遭，但令人難以想像的是，到現在台灣每個月仍有至少一位準媽媽因懷孕生產而失去性命。報系資料照
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孕婦事故婦產科
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