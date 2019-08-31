聯合醫院、市立大學辦阿公阿嬤趣味運動 延緩失智惡化

2019-08-31 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



穿衣服比賽、投擲空環，台北市立聯合醫院、台北市立大學攜手舉辦「各就各位、憶備起 」趣味運動會，超過兩百名失智患者及其家屬參與，現場熱鬧有趣。

台北市立聯合醫院翁林仲副總院長說，我國65歲以上老年人口占總人口比率達到14.9％，每7人就有1個老人，台北市65歲以上人口為46萬8239人，占率17.64%，占率排名為全國第三高順位。隨人口老化、正式邁入「高齡社會」，失智人口明顯增加，北市聯醫統計截至2019年6月失智症總收案量為4305人。

國際失智症協會(ADI) 於1994年發起國際失智症月，每年9 月進行各式各樣的宣導活動，提升民眾對失智症的認知，台北市立聯合醫院失智症中心劉建良主任表示，今年以「各就各位 憶備起 」趣味運動會作為失智月暖身活動，共有兩百多名輕、中、重度失智患者以及家屬報名參加，透過趣味運動，讓失智症者、失智家屬、志工體驗運動好處。

台北市政府衛生局王素琴簡技指出，為照顧在台北市的失智長者，設置5家失智症共同照護中心，24處失智症社區服務據點，提升失智社區服務量能，普及失智照護資源，讓失智個案及家屬可就近獲得服務資源，提供失智者及照顧者支持性服務，建立可近、可用及有品質之失智症整合照護模式。

王素琴說，透過社區、醫院及健康服務中心提供失智症篩檢，在地化的失智共同照護中心與失智社區服務據點，則依個案罹病程度或需求，主動關懷或進行居家關懷訪視；透過輔療活動及社會參與，能夠延緩失智症狀惡化，不只減輕家屬的照顧壓力，進而為患者與家屬爭取更好的生活品質。

台北市立大學黃文成副校長表示，台北市立大學有完整的體育學院，各類運動科學、休閒管理等，常久以來對於長者運動健康促進的推動不遺餘力。此外，該校新設了市政管理學院，內有跨領域整合的衛生福利學系，配合邁入高齡化社會所衍生醫療、福利與長期照護人才需求。