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北醫新創有成 水果皇后山竹跨進預防醫學產業

2019-08-31 18:47聯合報 記者李樹人╱即時報導

泰國海苔品牌「小老板海苔」家喻戶曉，最近幾年泰國當地隱然出現一名「山竹小老闆」，不到40歲的陳彥廷，原本就讀美國名校專攻金融財經，畢業後打算任職於華爾街投顧公司，沒想到，繼承父業傳統食品加工業後，闖出了一片天。

陳彥廷擔任生物科技副總經理，回台後積極參與台北醫學大學新創事業，將有「水果皇后」之譽的山竹推向預防醫學領域，研發山酮素健康食品，日前取得食藥署健康食品小綠人認證。

陳彥廷工作的生物科技公司去年底創立，創業迄今不到十個月，在北醫大旗下八家新創公司中，該公司是唯一已有產品上市，且取得食藥署健康食品認證，榮獲SNQ國家品質標章與生技食品類金牌獎等。

關鍵在於台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻研究團隊作為後盾，加上陳彥廷有父親陳穎潤全力支持並提供意見，在開發及研發上，投資大量資金及人力。

陳穎潤表示，他於30多年前赴泰國籌設食品加工廠，主打椰子花蜜飲品，回銷台灣。但當時台灣聽過椰子水的人很少， 更不用說取自椰子花蕊做成的花蜜飲，因此公司財務年年虧損，瀕臨倒閉。

憑著一股不服輸的衝勁、傻勁，陳穎潤買下所有股份，於1981年獨資創立另一家公司，經多年苦心經營，現已成為美國椰子水暢銷品牌CO的代工大廠之一，主要產品包括，椰子、蘆薈、鳳梨、芒果和荔枝等各式罐頭飲料以及椰漿粉、椰糖等東南亞特產。

由於久居泰國，陳穎潤熟知竹在當地民眾傳統食療上扮演重要角色，因此，主動與北醫提及研究合作。陳穎潤笑說，自己這輩子似乎脫離不了水，年輕時當醫療業務，販售生理食鹽水，中年則換成椰子水，現在則是山竹萃取液。

台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻指出，山竹含有豐富山酮素，動物實驗證實，可以有效控糖，減緩糖尿病鼠罹病風險。經過食藥署審核，該產品取得衛部健食字號，獲小綠人健康食品認證。

謝榮鴻說，北醫強大的醫學背景，結合了食品業者原物料、通路等經驗，歷經五六年研究開發，讓原本只是單純的熱帶水果，賦予了全新的面貌，傳統產業跨入預防醫學領域，甚至開啟了未來研發新藥的可能性。

謝榮鴻表示，除了可以控制血糖，有效降低糖化寫色素，讓血糖接近健康狀況，研究還發現，山酮素還能降低血壓、血壓、身體質量指數（BMI），這些都是未來研究的重點。

在北醫營養團隊謝榮鴻（左起）與陳彥廷、陳穎潤父子經營的新創公司努力下，讓熱帶水果...
在北醫營養團隊謝榮鴻（左起）與陳彥廷、陳穎潤父子經營的新創公司努力下，讓熱帶水果山竹跨入預防醫學領域。 記者李樹人／攝影
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在北醫營養團隊與新創公司努力下，熱帶水果山竹跨入預防醫學領域，取得食藥署小綠人健...
在北醫營養團隊與新創公司努力下，熱帶水果山竹跨入預防醫學領域，取得食藥署小綠人健康認證。 記者李樹人／攝影
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北醫大泰國食藥署
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