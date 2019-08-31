避免中藥房續凋零 衛福部有條件開放補破網

2019-08-31 20:10 中央社 台北31日電



桃園中、西醫師建議到合法中藥房選購藥物，不要隨便服用民間偏方或療效秘方。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 台灣中藥房因法令不完備、沒有國家考試給照日漸凋零，全台剩8000多家。衛福部中醫藥司公告新制，有條件讓過去2年實際從事中藥販賣業務者，得繼續經營中藥房。

現行藥事法第103條明訂，民國82年2月5日前曾經中央衛生主管機關審核列冊登記者，或領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務。

但中藥商長年抗爭，認為政府修法過後沒有訂定任何教、考、訓、用等施行細則，也沒有設立國家考試，自82年來，未發出任何一張中藥行業者執照。

目前開設中藥房者平均年齡60餘歲，全台也僅剩8600餘家中藥房。如果法令、缺乏國家考試的僵局遲遲未解，中藥房文化勢必走向凋零。

衛生福利部中醫藥司30日公告藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，有條件為有心傳承中藥房者開一扇門。

中醫藥司長黃怡超下午受訪表示，公告內容對可以繼續經營中藥房的資格給予解釋，只要在108年8月30日前，在固定地址實際從事中藥業務2年以上，經縣市衛生局審核確認，將核發「經營中藥事實證明書」；且需修習162小時中藥課程，得在原商號及地址，登記為中藥販賣業藥商，繼續經營中藥販賣業務。

黃怡超說，這樣的處理方法是暫時解決凋零的問題，因經營中藥事實證明書並不是一個開業證照，只是認定有從事中藥行業事實，且為了避免衝擊，只能在原行號、原地址繼續經營，無法增加中藥行的數量。

若一間中藥房有好幾人有意傳承，黃怡超說，後續還必須跟考試院討論國家考試制度，包含必須修習的課程、報考資格、執業範圍等，因茲事體大，為了解決凋零問題，先從中藥經營事實的方式處理。