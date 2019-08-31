831在現場 90後港青心聲：何時能跟台灣一樣自由？

2019-08-31 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



香港民間人權陣線今天發起「831」遊行，香港反對「逃犯條例」修訂草案，自6月9日示威抗議，已進入第三個月。演變至今，民警對峙激烈，已有民眾喪命、更有逾百位民眾受傷與遭到香港警方逮捕。

身為香港的一分子，1992年出生於荃灣的港青Alan，至今已參與數場遊行。回顧近三個月香港反送中局勢，他說很希望有一天，香港可變成跟他很愛的台灣一樣，是自由的地方，他會持續上街支持並堅持下去，因為「不是看見希望才堅持，是因為堅持才看到希望。」

以下是Alan寫下他的心情，與大家分享：

香港《逃犯條例》草案而引發出一場「反送中運動」已持續將三個月。一百萬大遊行及二百萬零一人大遊行，政府對民眾訴求毫無回應。從首位6月15日晚上留下遺書、並用生命換取政府聆聽市民訴求的事件起，至今已有五名因控訴政府未有正面回應市民訴求的民眾，以死進諫。

一場運動要觸動更多人心從來不容易，那天在催淚彈的煙霧中，人潮雖往後退，我卻親眼看到一個約20初頭男生被四位義救人員扛回「臨時救護站」，整個上半身的皮膚都變得赤紅，男生忍不住刺痛哭了出來，當下卻是撼動我心。

7月30日晚上，有消息指被捕的示威人士在葵涌的警察局。匆忙趕到現場時，人潮已很多，每個人都是來聲援被捕人士。那天晚上是我第一次走到最前面，每一次只要有被捕的人走出來，現場都充滿掌聲外，那一聲聲的「加油啊！」、「謝謝你們！」每一句話都很有溫度。

時間來到8月5日凌晨，「全港大罷工」前夕，約六名防暴警察在天水圍清場時，拘捕一名女子，該名女子在掙扎過程中長裙鬆脫，使得內褲外露。在影片中聽見的只有女子的尖叫聲，在各媒體報導下看見一張又一張照片，心裡怒火莫名。而在更晚時分，警方受訪時卻回應：「被捕女子當時穿上裙，掙扎非常澈烈，可能因此市民看見在鏡頭的事。」

但重點應該是，為何讓該女子把衣服穿好再帶走的「人權」也被剝奪？幸運的是，那位女生獲得保釋，而且她很堅強，沒有哭過。

「全港大罷工」那天，據統計約32萬人自願參與。那天當天晚上我住的社區裡，有一群手拿木棍跟刀、聲稱要好好「教訓」這群年青人的「勢力」人士。我看到的是，身穿黑色衣服的年青人們，一大群像火影忍者一樣往被打傷的傷者那邊衝、保護著。

當場我聽到街坊人士們說：「有勇武派在不用怕。」有種心安，但卻又覺得諷刺。

從6月到現在，五大訴求並未被政府正面回應。這香港政府猶如連同把警隊上下一起拉到深淵裡，萬劫不復。特首在她當選時許下要讓香港人連在一起的話語。如今她確實做到了，而且完美的把幾代人、不同工種、你我素未謀面的人統統連在一起。但同時，她也讓很多小孩跟自己原生家庭造成了深深的撕裂、政見不同的友人從此不相往來、警民關係到達冰點以下。

曾經我也覺得香港人冷漠，香港人事不關己；但我錯了，我看到的是年輕人的勇敢，不丟下任何人的愛。一個13歲戴着防毒面罩的小男孩，他跟地鐵素未謀面的人說他不害怕。

到底什麼原因，要逼到一個13歲的男孩，還有很多像他這年紀的孩子走出來？

相信還是會有一部分的人說，這些年輕人收了錢、被什麼外國勢力指使。我很想反問這些大人們，要收多少錢才願意背上十年的暴動罪？你們要收多少錢才願意叫你的小孩去做這樣的事？

直到8月底的今天，香港人依然用盡一切方法去希望政府正面回應我們的訴求。「勇武派」的奮不顧身、「和理非」的口才、「文宣組」的動人作品、「不合作運動」、在機場跟國外的旅客盡訴香港的狀況、冒着跟家人吵架的風險說着我們的內心……。

每個人都在盡自己的本份去保衛這個地方，但卻換來是政府用警隊開一發無情的布袋彈，把那顆看見光明的眼睛射得只剩黑暗。

即使我也曾害怕，害怕不知道做了每一個行動到後面會有怎樣預計不到的結果，但當想到這群年青人的無懼，我這一點點的文字，又算得上什麼，又有什麼好害怕？

香港，是我們的「根」。說上街的青年們是暴徒，但到底是誰把他們逼成這樣的？這群孩子，他們從當初的害怕，變成他們的背包背着一封封給家人的遺書。

說實在，沒有人知道反送中的最後結局會怎樣，但在我的角度來看，這場運動的持續是因為「勇武派」跟「和理非」互相交替撐着，且堅守着「不指責」、「不背叛」、「不割席」三大原則，而且「不戀戰」，及一群從不理解到支持我們的一群大人。

在此，想跟台灣人說不要走香港的後路。台灣民主得來不易，請好好守護這個地方。我是一個很愛台灣的香港人，很多重視的人都在台灣，不希望視為另一個「家」的台灣，跟香港有同樣的一天。

同時也想跟台灣人說聲謝謝，謝謝你們在7月25日與27日，在北、高兩地無私捐出安全帽，保護香港市民的頭顱、表達支持。也請好好珍惜明年手上的選票，萬一投錯票了，也許就沒有機會保護台灣自由的價值。