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孕婦生產死亡救濟上限提高至400萬元 最快10月上路

2019-08-31 14:55聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

少子化已成國安問題，為鼓勵生育，「生產事故救濟作業辦法」上路第三年，衛生福利部原計畫今年將產婦、胎兒死亡救濟金由最高200萬元提升至220萬元，近日預告的最新版本修正草案，再加碼救濟給付額度上限，擬增加為最高400萬元。若預告期滿無其他意見，最快今年10月公告實施。

「生產事故救濟條例」自2016年6月底正式上路，不僅是亞洲第一，也是全世界少見涵蓋生產事故的不責難救濟制度，成功減少醫療糾紛。據衛福部統計，統計至2017年底，共理286件生產事故救濟申請案件，審定核予總救濟金額為1億3080萬元。其中死亡案件中，胎兒及新生兒分別為126件、67件、孕產婦則占22件。

但生產事故救濟條例實施3年來，不少團體建議提升救濟給付金額，衛福部今年5月中旬首次預告修正草案，原預計將產婦、胎兒死亡救濟金由最高200萬元提升至220萬元。但有婦女團體確認為，以目前預算規模，只調高20萬元，看不出誠意。

衛福部參考民團意見及行政院性平委員會建議，生產事故救濟作業辦法8月28日再次預告最新修正草案，產婦、胎兒死亡救濟金再提升至最高400萬元；中度、重度、極重度障礙者救濟金上限也比5月份草案版本更多，分別調至150萬、200萬與300萬元。衛福部醫事司司長石崇良表示，生產救濟基金預算來自菸捐，一年約1億元，每年申請案件數不多，財務可負擔。

15年前，率先向婦產科醫學會提出「生育風險基金」概念、催生生產事故救濟作業辦法的台灣女人連線常務理事黃淑英表示，400萬元是合理調整，與疫苗救濟最高600萬元相比也並非最高的救濟金額，雖人命難用金錢計算，但這次調升的額度起碼符合對生命的尊重，生產是國家大事，不論人為或非人為因素造成的事故風險，不都應讓婦女去承擔。

這次生產事故救濟金提升，不僅是對婦女的尊重，也是幫助家庭從傷痛中走出。婦產科醫學會秘書長黃閔照雖贊成調升，但同時也擔憂對醫界造成衝擊。婦產科以外醫療糾紛，過去談和解金多以生產事故救濟金額度為指標，生產事故救濟金額度調高，恐連動造成其他醫療事故救濟提高，醫院負擔和解金意願就會變低，其他科別醫療糾紛將來和解機會可能降低。

少子化已成國安問題，為鼓勵生育，「生產事故救濟作業辦法」近日預告的最新版本修正草...
少子化已成國安問題，為鼓勵生育，「生產事故救濟作業辦法」近日預告的最新版本修正草案，計劃今年將產婦、胎兒死亡救濟金由最高200萬元提升最高400萬元。圖／ingimage
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事故衛福部婦產科
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