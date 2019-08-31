向國軍致敬！西雅圖咖啡9/1~9/3 「穿軍服」飲品買一送一

2019-08-31 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



九三軍人節即將到來，西雅圖極品咖啡慰勞辛勤的國軍弟兄，與國防部福利事業管理處合作「企業敬軍優惠專案」，9/1至9/3軍人節連續三天的11:00-20:00，凡持「軍人身分證」或是「著軍服」的國軍同袍，至西雅圖極品咖啡門市享「單點飲品買一送一」優惠。

※活動期間為2019/9/1(日)至9/3(二)期間每天11:00-20:00，

※飲品不限同品項、不限冰熱，不含瓶裝水；以價高者計費。