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直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:20聯合報 記者羅建怡／專題報導攝影

「全球死亡率最高的鐵路，10萬人長眠在異國他鄉」，這條被稱為「白骨鋪就的地獄」、「泰緬死亡鐵路」，趁著休假前進曼谷實地感受，景色美矣，若沒先導讀這段歷史，或許此行心情不會如此沉重。

這條世界知名的鐵路，被稱為「死亡鐵路」，精華段在距離曼谷3個小時車程、與緬甸接壤的北碧府，因交通不變，我選擇參加當地一日遊，以桂河為中心，死亡鐵路只搭懸崖鐵道精華段、走覽桂河大橋憑弔戰爭與電影，再到歷史重現地「JEATH戰爭博物館」。我必須說，這是一段很悲傷的旅行。

死亡鐵路（Death Railway）是泰國極富盛名的觀光鐵道，車上大半是歐美遊客，邊吃零食、邊覽風光；鐵路修築於二戰時期，日本為進軍緬甸，徵用了大批戰俘和勞工修建從曼谷到仰光的泰緬鐵路，由於修建的環境惡劣、日軍為趕工殘酷虐待，餓死病死者初估至少十多萬人。有一說，是每根枕木下埋著38條生命，其中，地形最艱困及險峻的路段是Thamkra Sae站周邊，沿著峭壁蜿蜒，這也是泰緬鐵道中最知名的精華段。

原定6年完工的鐵路，在死亡的代價下，17個月就完成了全長415公里的鐵路。要完全體驗死亡鐵路，除了感受峭壁蜿蜒，也要走一段鐵軌道，感受當年開路的艱困。

桂河大橋

桂河大橋是泰緬鐵路中的一座鐵橋，電影《桂河大橋》正是以此橋為背景描述戰爭殘酷，並入圍多項奧斯卡獎，也帶動景區熱門，成為北碧府必訪的景點。我們先搭泰國常見的長尾船，瀏覽桂河風光，再「走上」鐵道，等著火車龜速前進，拍下大橋與火車的畫面。

二次世界大戰末期，桂河大橋被美軍飛機炸毀其中一段，戰後，泰國政府重建此橋時，特意以不同橋身造型、區隔重建段，提醒勿忘歷史。泰緬鐵路共有395座橋樑，桂河大橋是其中規模最大的一座；若要從曼谷可以搭火車到桂河大橋，站名是River Kwai Bridge。

當時戰爭的未爆彈，保留了炸彈的外殼，如今矗立在桂河大橋兩側。有趣的是，火車來之前，鐵路上擠滿了遊客，沒有人吹哨制止，只見火車龜速緩緩駛來，遊客不急著閃躲，黑色的巨大車身輕輕「滑」過，所有人似早有準備，再次開心跳上鐵軌玩自拍。

JEATH戰爭博物館

茅草搭起三角頂、狹長的「JEATH戰爭博物館」，光是外觀，就很有感。這是當年二戰的戰俘集中營改建而成，館內展出當時被囚禁的戰俘生活、戰爭期間的照片紀錄，還有建造鐵路及桂河大橋時所使用的工具及裝備，當年殘酷又沈重的歷史再現。

博物館建造之初，考量DEATH（死亡）聽來太可怖，於是取Japan，England，Australia，Thailand和Holland等5國的字首。草棚內，以竹架搭起的平台，是昔時戰俘與工人的臥榻，僅容側躺、無法翻身，一長排黑白照則敘說當時建造鐵路的種種，畫面撼動人心，戰俘瘦弱到不成人形，只穿小布條內褲，一日兩餐只能吃稀薄的餿食，當時皮膚病、傳染病嚴重，戰俘只剩皮包骨的身軀千瘡百孔、甚至肚破腸流，沒有醫生，若無勞力只能等死。

博物館後端展出多幅油畫，同樣描繪著當年生活。戰俘餓極偷竊，就得經往嘴裡灌油、灌鐵釘等等酷刑，如同人間煉獄。一日遊罷，心情沉重，這段歲月紀錄的不只是戰爭、人性，似也描畫出真實地獄。

如果你想去

死亡鐵路、桂河長尾船體驗、桂河大橋到戰爭博物館之旅，適合一日遊。若從曼谷出發，車程頗遠，景點間交通接駁不便，建議包車前往，曼谷包車皆須議價，也有不少途間加價的情形，要多留意。

KKday有北碧府一日遊，曼谷市區出發，中文導覽，一個人也可以輕鬆旅行。一日遊每人1,580元起。

「死亡鐵路」的精華段在無車行駛的時間，可以徒步體驗。記者羅建怡／攝影
「死亡鐵路」的精華段在無車行駛的時間，可以徒步體驗。記者羅建怡／攝影
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「死亡鐵路」的精華段在無車行駛的時間，可以徒步體驗。記者羅建怡／攝影
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「可以原諒，不能遺忘」，戰爭博物館的這句話始終縈繞在懷。記者羅建怡／攝影
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桂河大橋上的鐵路牛步行駛，所有旅客緊靠橋邊凸起處，快門聲不斷。記者羅建怡／攝影
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遠眺死亡鐵路，更能感受其險峻。記者羅建怡／攝影
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博物館內以圖片、畫作，略展當年景況，恍如人間煉獄。記者羅建怡／攝影
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知名的桂河大橋是泰緬鐵路中的一座鐵橋。記者羅建怡／攝影
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JEATH戰爭博物館外觀。記者羅建怡／攝影
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知名的桂河大橋是泰緬鐵路中的一座鐵橋。記者羅建怡／攝影
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戰爭曼谷博物館
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