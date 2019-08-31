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台灣成功研發恙蟲病快速檢驗試劑 有望讓全世界都來用

2019-08-31 12:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台灣再次憑藉醫療實力，讓全世界看到台灣。恙蟲病為亞太地區常見地方性流行傳染病，我國疾管署實驗室成功研發恙蟲病快速檢驗試劑，不僅檢驗方法更快速，更可自動大量篩檢疑似病例檢體，目前已取得專利，未來將技轉廠商，除供台灣檢驗，也可供應亞太地區，並與世界接軌拓展境外防疫。

恙蟲病是被帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬感染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上，在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%。台灣今年迄今共270例恙蟲病確定病例，近5年每年確定病例數約在350例至500例之間，感染縣市以台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、高雄市及南投縣為多，全年均有個案發生，病例數以5月至10月較多。

疾管署歷經3年研發恙蟲病快速抗體檢驗試劑，於7月30日成功取得我國專利。疾管署研究員舒佩芸表示，傳統檢驗方法是以螢光染色，偵測病人病毒血清抗體，檢驗時間長，其對IgM抗體敏感度僅達68.8%。該項快速檢驗試劑敏感度達80.7%，4小時內可完成96個檢體的檢測與分析。

疾管署表示，該恙蟲病快速抗體檢驗試劑是目前涵蓋最多最廣診斷抗原的檢驗試劑，由7種診斷恙蟲病抗原所組合，該項檢驗試劑曾於今年6月送至美國海軍醫學中心進行測試，結果顯示其可診斷我國及包括泰國、斯里蘭卡、馬來西亞、澳洲等國恙蟲病的病例檢體。

恙蟲病多數病例發生在東南亞、印尼、中國、日本、印度和澳大利亞北部的農村地區。疾管署副署長莊人祥表示，該試劑除適用台灣外，也適用於全球恙蟲病流行地區檢驗，該項檢驗試劑未來將技轉廠商，可望供應亞太地區進行恙蟲病的診斷，有助於全球恙蟲病檢疫與防治。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者初期症狀與感冒類似，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹。特別注意的是，恙蟲病重要特徵為叮咬處通常會出現焦痂。民眾從事戶外活動務必穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，皮膚裸露處可用政府核可的防蚊蟲藥劑。從事野外活動返家後應儘快沐浴並換洗全部衣物。

恙蟲病為亞太地區常見地方性流行傳染病，我國疾管署實驗室成功研發恙蟲病快速檢驗試劑...
恙蟲病為亞太地區常見地方性流行傳染病，我國疾管署實驗室成功研發恙蟲病快速檢驗試劑，不僅檢驗方法更快速，更可自動大量篩檢疑似病例檢體，目前已取得專利，未來將技轉廠商，除供台灣檢驗，也可供應亞太地區。記者陳婕翎／攝影
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恙蟲專利馬來西亞
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