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多家醫院中勒索病毒 衛福部：兩小時解除無個資外洩

2019-08-31 11:51聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

驚傳國內十餘家醫院29日接連在凌晨被勒索病毒攻擊，無法正常使用，所幸都在事發1至2小時內解除危機，目前系統都運作正常，也無出現個資外洩。近年我國醫院常傳出中勒索病毒，成為不法之徒眼中的肥羊，甚至連國際也出現類似趨勢，據美國最大資安公司調查，美國四分之一的資安受害者就是醫療業。衛福部資訊處表示，將加強推動醫療資安聯防對付惡勢力。

資通安全法今年元旦上路後，醫療院所若發生疑似電腦中毒事件，都須即時通報衛福部資訊處，以便提供緊急應變處理。衛福部資訊處處長龐一鳴今受訪時表示，29日凌晨接連接獲16至18家醫院通報，其含北部、中部各有一家部立醫院，除診所外，各級醫院都出現在名單中。

針對這次勒索病毒攻擊事件，龐一鳴研判，主要途徑為網頁介面，可能資訊系統有漏洞，再加上個別醫院密碼管理漏洞，如密碼重複性太高等，彷彿所有門都可以用同一把鑰始就能打開，雖然都有加密，仍讓不法之徒透過漏洞長驅直入。

醫院主機作業系統眾多，皆配有備援方案，當遇到病毒入侵時，內部資訊部門會立刻處理，這次事件各醫院皆在一、兩小時隔離病毒、復原系統，病毒主要只攻擊到索引頁面，是以鎖住電腦的方式，進行勒索，資訊部門判定患者資料安全，無外洩可能，已加強資安管制。同時也會將找出的病毒原始碼，提供相關廠商辨識了解，進而升級掃毒程式。

目前該醫院皆可正常營運，看病就醫皆不受影響。針對醫療院所近年容易遭駭客攻擊，龐一鳴指出，近年發現的勒索病毒多來自於東歐，駭客通常是藉由電腦IP尋找下手對象，不見得知道是醫院，只是因醫療院所是社會基礎設施，數量較多，且醫療院所對外網路服務，民眾使用的接近性，也進一步讓駭客容易入侵。

驚傳國內十餘家醫院29日接連在凌晨被勒索病毒攻擊，無法正常使用，衛福部表示，各醫...
驚傳國內十餘家醫院29日接連在凌晨被勒索病毒攻擊，無法正常使用，衛福部表示，各醫院皆已在事發1至2小時內解除危機，目前系統都運作正常，也無出現個資外洩。本報資料照片
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資安駭客衛福部
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