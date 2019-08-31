台南北區今增一例登革熱 恐與第19例個案有關

2019-08-31 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台南登革熱又增一例。衛福部疾病管制署今公布台南市新增一例本土登革熱病例，為北區雙安里30多歲男性，近期無出國，8月20日出現發燒、肌肉關節痛等情形，22日、27日兩度就醫，經昨日二採後檢驗確診，目前住院中。

疾管署表示，該個案其工作地鄰近本月15日台南第19例個案，故不排除感染源與工作地有關。另外，其同住家人中亦有一人出現症狀，疾管署表示需進行二採以確認是否感染，報告預計9月4日出爐。

疾管署副署長莊人祥表示，今新增個案為住台南市北區雙安里、從事服務業的30多歲男性，8月20日起出現發燒、肌肉關節痛等情形，22日曾就醫、25日時肢體開始出疹，因症狀未改善，27日再度就醫並通報，經昨天二採後檢驗確診。

莊人祥說，該個案主要活動地以雙安里住家、北區北華里、安南區長安里，及工作地點中西區小西門里為主；但因其工作地鄰近本月15日第19例個案，東區泉南里50多歲女性之北區工作地，同時，其同住家人中有一人亦有疑似症狀，故目前不排除感染源為其住家及工作地。

而衛生單位也在28日起，已陸續完成個案住家、工作地噴霧壓罐，及周邊環境之孳生源清除、病媒蚊調查及化學防治等工作。

疾管署統計，截至目前國內今年累計76例本土登革熱病例，高雄市51例中，包括三民區37例，前鎮、鳳山及左營區各三例，鼓山、路竹、旗津、苓雅及仁武區各一例，台南市21例中，東區九例、中西區四例、南區及安南區各兩例，永康、左鎮、新化及北區各一例，新北市中和、永和區各一例，桃園市中壢區一例、台北市大安區一例。另有348例境外移入病例，境外移入病例數為近十年同期最高。