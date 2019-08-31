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疾管署拓展境外防疫 恙蟲病檢驗試劑成台灣之光

2019-08-31 10:46中央社 台北31日電

恙蟲病的潛伏期為6至21天，民眾可檢視恙蟎叮咬處是否出現無痛性的焦痂。 圖／台大...
恙蟲病的潛伏期為6至21天，民眾可檢視恙蟎叮咬處是否出現無痛性的焦痂。 圖／台大醫院新竹分院提供
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恙蟲病為亞太地區常見地方性流行傳染病，若延誤治療，甚至會喪命。疾管署實驗室研發快速檢驗試劑並取得專利，有助與世界接軌拓展境外防疫，成台灣之光。

恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到人類或動物身上，潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，被恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵，若未及時診斷給予抗生素治療，致死率高達6成。

恙蟲病傳統檢驗方法是用免疫螢光染色法偵測病人病毒血清抗體，由人工在顯微鏡下檢視，但需要經驗豐富的檢測人員及較長的檢驗時間。台灣每年約有數百人感染恙蟲病，加上疑似病例檢體，有必要研發更有效率的檢驗工具。

衛生福利部疾病管制署病媒病毒及立克次體實驗室歷經3年研發「恙蟲病快速抗體檢驗試劑」，此快速檢驗試劑目前已廣泛運用在國家實驗室常規的例行性檢驗，對IgM抗體的敏感度達80.7%，比傳統檢驗方法約68.8%更為靈敏。

疾管署研究員舒佩芸表示，新試劑可自動大量篩檢疑似病例檢體，4小時內可完成96個檢體檢測與分析。

疾管署副署長莊人祥說，此檢驗試劑未來將技轉廠商，除供台灣檢驗恙蟲病外，也可供應亞太地區（特別是東南亞國家）進行恙蟲病診斷，藉此提升台灣在恙蟲病的檢驗量能，並與世界接軌拓展境外防疫。

疾管署「恙蟲病快速抗體檢驗試劑」研究成果在今年3月發表於美國熱帶醫學與衛生期刊，並於7月30日成功取得中華民國專利。

莊人祥說，恙蟲病快速抗體檢驗試劑是目前涵蓋最多最廣診斷抗原的檢驗試劑，由7種診斷恙蟲病抗原（3種世界流行菌株Kato, Gilliam, Karp及4種台灣常見菌株TW-1, TW-10, TW-19, TW-22的抗原）所組合。

其中TW-1是台灣目前最主要的流行菌株，TW-10及TW-19菌株則與東亞及東南亞菌株相近，而TW-22是台灣特有菌株。

此檢驗試劑曾於今年6月送到美國海軍醫學中心進行測試，結果顯示可診斷台灣及包括泰國、斯里蘭卡、馬來西亞、澳洲等國恙蟲病的病例檢體，表示該試劑除適用台灣外，也適用於全球恙蟲病流行地區檢驗，有助於全球恙蟲病檢疫與防治。

台灣近5年每年恙蟲病確定病例數約在350例至500例之間，感染縣市以台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、高雄市及南投縣為多。全年均有個案發生，病例數以5月至10月較多，男性個案高於女性，發病年齡層以50至60歲為主。

疾管署提醒，民眾從事戶外活動務必穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，皮膚裸露處可用政府核可的防蚊蟲藥劑。從事野外活動返家後應儘快沐浴並換洗全部衣物。若出現疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，以及有無出入郊區、草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷治療參考。

恙蟲東南亞
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