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國道散落物處理收費 9月16日起實施

2019-08-31 10:23聯合報 記者董俞佳╱即時報導

國道每年散落物事件發生超過4萬件，影響交通甚鉅，高公局今天宣布，9月16日起將對國道散落物處理開始收費，若以今年的散落案例來看，最長處理時間為7時16分，將被收超過2萬元。高速公路局表示，希望透過收費機制，提醒用路人於上路前務必將所裝載的貨物綑紮牢固，以維護行車安全。

高公局表示，高速公路及快速公路交通管制規則第25條，已規定散落物所需處理費用將由汽車駕駛人或汽車所有人負擔，高公局針對處理散落物時間達30分鐘者，每車道每30分鐘收取3000元。

8月28日晚上10時1分國道3號南下378.6K，發生大量肉品散落內側車道事件，高公局南區養護工程分局立刻封閉主線車道進行清理，於當晚11時45分開放內側車道通行，至29日上午5時17分才全數清掃完畢。

高公局表示，這件散落物案件影響主線通行長達7小時16分，是今年至今散落物處理時間最長案件，若以收費來看，將被收超過2萬元。

另外，今年5月14日下午2時19分，國5南向2.6k發生兩車追撞事故，散落物散落於外側車道，範圍約100公尺，下午4時35分內側開放通行，當晚6時18分外側開放通行，造成車流回堵三公里，處理時間1小時59分，依照收費機制，要收9000元。

國道3號5月8日南向193k，一輛載運金紙的小貨車翻車，造成車流回堵一公里，費時2小時37分排除完畢，若依照收費機制則要收1萬5000元。

高公局表示，收取散落物處理費用，並非要向當事人回收作業成本，而是希望藉由收費機制，由用路人負擔部分成本，加強檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免影響行車安全及順暢。

國道散落物問題嚴重，提高國道行車的風險。 圖／國道公路警察局提供
國道散落物問題嚴重，提高國道行車的風險。 圖／國道公路警察局提供
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