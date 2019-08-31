子宮內膜癌竄升 醫籲政府應列為檢查項目

2019-08-31 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



國人聞癌色變，除了乳癌一直高居女性十大癌症之首外，國民健康署所2016年癌症登記年報資料顯示，子宮內膜癌、卵巢癌、子宮頸癌等女性三大生殖系統癌症，也分占六、七、八名，尤以子宮內膜癌在十年內從榜外迅速升至第六名，增幅驚人。

雖子宮內膜癌近年發生率大幅增加，但許多女性對於子宮內膜癌卻相當陌生。雙和醫院副院長賴鴻政說，女性若有月經不規則、或停經後異常出血，應就醫檢查；此外，政府應將子宮內膜癌列為女性常規檢查項目。

賴鴻政說，有些女性完全沒聽過子宮內膜癌，導致對於症狀相對輕忽。子宮位於骨盆腔內，子宮頸為子宮與陰道相連的部位，相關癌症包括子宮體癌以及子宮頸癌，而子宮體癌包含子宮內膜癌及子宮肉癌，其中子宮內膜癌占九成以上為最常見。

賴鴻政說，子宮內膜癌最常出現的症狀就是不正常出血，他在臨床上目前每周都會遇到子宮內膜癌患者，不過子宮內膜癌仍沒有理想的篩檢方法，女性以做超音波來掃描子宮內膜厚度，但因準確度不算高，若有不正常出血，仍得透過切片、子宮鏡等侵入性檢查，所費不貲外還得面臨發炎、感染、甚至腸穿孔等副作用。

台灣每年雖新增逾1300名子宮內膜癌患者，約有七成屬早期，且五年存活率高達九成；不過仍有三成為晚期患者，因無藥物種類少、術後療效也不佳，存活率低於五成。賴鴻政說，呼籲政府應將內膜癌列為女性檢查項目。