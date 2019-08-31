子宮內膜癌發生率超越子宮頸癌 增幅驚人

2019-08-31 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



乳癌、子宮頸癌令女性聞之色變，但「子宮內膜癌」卻悄悄以高成長率竄升女性癌症發生率前十名。國民健康署最新公布的2016年癌症登記年報資料顯示，婦女的子宮內膜癌已高居第六名，勝過子宮頸癌的第八名。

若以癌登資料往前十年觀察，子宮內膜癌的發生率，竟從2007年的1165例，到2016年的2462例，增加一倍之多；並在2010年出現黃金交叉，子宮體膜癌排名正式超越子宮頸癌，增幅驚人，但許多女性對於子宮內膜癌卻相當陌生。

國健署表示，由於子宮內膜癌和體重具相關性，呼籲女性主動就醫檢查外，透過適當控制體重、運動、注意自身生活型態，來保持身體健康。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，就去年資料統計，子宮體癌（主要為子宮內膜癌）跟子宮頸癌的發生率分別為萬分之十四、萬分之八點一，在女性十大癌症為第六、八名；而在死亡率上，分別為萬分之二、萬分之三點二，子宮體癌排名十一，395人死亡。顯示子宮內膜癌雖發生率變高，但在死亡率上仍未進入前十名。

林莉茹說，造成子宮內膜癌因素多，最常發生的症狀是停經後出血。因目前從國外的研究，無法證明子宮內膜與其他致癌因子的相關性，故目前仍沒有理想有效的篩檢方法，不像子宮頸癌可透過子宮頸抹片檢查來篩檢。

林莉茹建議善用國健署設計的「我的餐盤」，將每日應攝取的全榖雜糧等六大類食物，透過六項簡易的七字口訣，落實在實際飲食上，接近均衡飲食。同時，應落實世界衛生組織（WHO）建議，18至64歲成人每周應持續運動150分鐘以上。