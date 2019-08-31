牧師夫妻罹肺癌肇因騎車不戴口罩？ 醫：應考量多因素

2019-08-31 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



日前傳出台中一對牧師夫婦平日注重養生，40年來多以機車代步、在中部地區拜訪友人時，從未有戴口罩習慣，先後在去年定期健檢中檢出罹患肺腺癌早期，所幸術後狀況良好。不過也引起熱議，要避空汙、PM2.5汙染，似乎不戴口罩的影響「差很大」。

胸腔科醫師表示，導致罹患肺腺癌的因素多樣，如油煙、家族病史、基因突變等，若以長期不戴口罩就會罹癌恐過於武斷，認為應只是偶發個案。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，肺腺癌在早期通常不會有明顯的症狀，如咳嗽、喘、胸痛等症狀都是較後期才會出現；而在可能的危險因子方面，抽菸、二手菸、廚房油煙、空氣汙染、職業暴露、遺傳等都是因子。

不過，空汙的確是致肺腺癌人數增加因素之一。周百謙說，台灣中南部地區因工廠林立，多為石化工業等重工業，空氣品質逐年惡化。而日前也有學者研究，南部地區民眾的肺腺癌年增加率，較北部地區高，原因可能跟空汙有關。

如何避免空汙影響身體？周百謙建議，民眾定期自主接受肺癌相關篩檢外，並注意居家室外內的空氣流通。在室外佩戴口罩，如通勤族、機車族戴N95、活性碳口罩等，過濾部分PM 2.5、去除異味等氣體，但口罩要以「戴得住」為主，並選擇適合自己的尺寸。