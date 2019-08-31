不當申報三萬多元 知名醫院耳鼻喉科門診遭停業兩個月

2019-08-31 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



振興醫院因共約三萬多元的不當醫療費用申報，耳鼻喉科門診可能遭健保署停業兩個月。對此，振興醫院院長魏崢表示，雖然健保署認定的申報標準可能與醫院有落差，但為了患者權益，醫院決定坦然接受，無論如何，患者來振興耳鼻喉科看診維持健保待遇，權益不受影響。

對於振興醫院疑因處理患者耳屎和流鼻血等涉及不當費用申報一事，健保署不願說明，表示應由醫院發言。但根據健保署日前發函給振興醫院的內容提及，振興醫院於民國106年1月至107年9月間，申報耳垢嵌塞取出（即清除耳尿）及鼻前部止血及鼻填塞物（鼻流血處理）件數較多，查核後認定有不當申報。

健保署初步訪查43位患者，其中34位申報費用涉及虛報，依申報費用計算，共計虛報4萬8886點。雖然醫師強調有執行相關處置，願意回推五年作為自動繳回的計算基礎，經計算為244萬8千點，但後來又認健保署查核不當，提出申訴。（健保總額給付採取浮動點值，目前一點約等於0.9元）

健保署再將審查資料請醫藥專家審閱，排除部分可能並非違法的案件後，虛報金額點修正為3萬9510點，但處分振興醫院耳鼻喉科門診醫療業務停約2個月，兩位醫師一位不予支付1個月，另一位不予支付2個月。

對此，魏崢指出，若醫師有申報不實，院方絕不護短，事實上，兩位醫師已受懲處，調整職務。不過，健保署認定申報標準可能與醫院有落差，院方進行內部清查，並請教台大與成大的耳鼻喉科專家，但不似健保署有調查權能詢問患者，振興醫院決定接受健保署裁處，對於最終結果也不會提出申覆，且醫院行政已從嚴管理。