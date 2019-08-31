救中藥行 即起有條件合法接班

2019-08-31 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



衛福部中醫藥司頒布解釋令，中藥行接班有解。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

國內已逾廿年未發出中藥行執業執照，為避免中藥文化在日常生活中消失，衛福部中醫藥司昨頒布解釋令，明訂在同一中藥行有兩年以上經營經驗、修習過一定中藥課程者，可申請成為原地址中藥行接班人；未來將透過修正「藥事法」，開辦國家考試，認可專業人士自行開業。

上千名中藥業者去年至衛福部抗議，藥事法明訂從事中藥販賣業務須通過國家考試後，政府不培訓、不考試、不發照，廿年未核發新證照，放任中藥文化凋零。衛福部統計也發現，目前中藥行業者平均六十一歲、平均已執業廿六點四年。中藥商同業公會更指出，中藥行每年以兩到三百家的速度消失。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，過去藥事法一○三條欠缺解釋，中藥司舉行專家會議後，考慮中藥行凋零速度等不了修法，昨天頒布「藥事法第一○三條第二項中藥從業人員繼續經營中藥販賣業務登記作業處理原則」。全台約有八千家中藥行，即日起，符合規定的中藥行繼承者即可提出申請。

陳聘琪說明，擁有兩年以上經營經驗，便可向各地所轄衛生局申請執業證明，再加上修習特定中藥課程滿一六二小時，即可承接前任負責人的經營工作。但陳聘琪也坦言，由於並非發給新證照，該中醫藥專業人員無法新創行號，自行開業，國內中藥行數量不會因此增加。

對於衛福部公布解釋令，台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲表達高度肯定，但她也指出，一家中藥行裡可能有二至三名從業人員，此解釋令僅協助一人解決經營問題，後續的考照、人才培訓仍待衛福部修改藥事法，舉行國家考試，讓更多新血加入中藥產業，別讓中藥在常民生活中消失。