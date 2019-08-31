回響／訂餐平台承諾 颱風天不再外送

2019-08-31 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



保護外送員作業安全，勞動部職安署預計在九月底前訂定「食物外送作業安全指引」約束業者。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

本報日前全版報導，foodpanda、UberEATS等美食外送平台崛起，外送員騎車滿街跑，發生車禍時有所聞，政府應重視他們的勞動安全。

勞動部職安署正面回應，前天邀十一家業者開會，研商保護外送員作業安全，業者當場承諾往後颱風天不提供外送，職安署更預計在九月底前訂定「食物外送作業安全指引」供業者遵行；也建議平台業者研擬替旗下外送員保險，提供勞動保障。

職安署指出，前天與會包括foodomo、foodpanda、UberEATS、Deliveroo（戶戶送）、有無快送（yo-woo）、Lalamove啦啦快送、台灣麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里披薩．炸雞、達美樂披薩等十一家業者，全都承諾，往後颱風天，只要宣布停止上班上課期間，就停止外送作業。

此外，因外送員是在戶外環境下騎車送餐，恐引起熱疾病危害，職安署昨也呼籲業者針對外送作業，應提供必要安全衛生設備及措施，設置職業安全衛生管理單位或管理人員，針對外送員進行安全衛生教育訓練，並訂定適合實際外送需要的安全衛生工作守則。

職安署職業安全組長李文進表示，目前請業者回去蒐集契約、安全管理、指派做法等資訊，在兩周內回報，職安署會再針對交通安全、熱危害等訂出統一的「食物外送作業安全指引」，不論是承攬、雇傭關係，業者都須採取必要預防措施，避免外送員發生職災；職安署也規畫推動美食外送員作業安全輔導及檢查等措施。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅則說，目前整理出平台業者與外送員有四種主要勞動關係樣態，但因勞動類型大不同，各個外送員需要保障也不同，初步建議業者盡快替外送員保車險、意外險等，或輔導外送員到相關職業工會加勞保。