親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

男子三峽遭開3槍 被丟包醫美診所轉送馬偕治療中

嘉市出現秋行軍蟲 宣告全台各縣市均有案例

2019-08-30 22:27中央社 台北30日電

秋行軍蟲災害緊急應變小組今晚指出，嘉義市政府29日在八掌溪堤防旁新植玉米植株發現秋行軍蟲，經通報後確診，為嘉義市首例，至此全台各縣市都有秋行軍蟲疫情發生案例。

應變小組表示，目前秋行軍蟲防治仍處於強制施藥第二階段，適逢第二期作玉米及落花生等雜糧作物陸續栽種，秋行軍蟲偏好在幼嫩苗期取食，加上颱風又剛過，呼籲各地方政府加強田間目視巡查，發現就通報，以利即時掌握疫情。

應變小組指出，從7月起，各地方政府就在重要作物產區，依栽培面積選定巡查田數，方式採用目視巡查，對象包括玉米、高粱、甘藷、落花生、大豆、生食甘蔗、狼尾草、盤固拉草等高風險寄主作物；截至28日止，全台（含金門、澎湖等）共巡查364處田區，除玉米及高粱仍有部分田區發生危害，其它作物未發現受害。

在非農業區秋行軍蟲巡查監測作業方面，應變小組說，有關高爾夫球場、棒球場等草坪區域，包含百慕達草、地毯草等，除台南市安平區棒球場百慕達草皮發現秋行軍蟲蹤跡，沒有其它危害案例。

此外，應變小組表示，自7月30日金門在高粱田區發現秋行軍蟲以來，金門縣政府已在辦理緊急防治施藥作業，截至29日止，確診面積共計1748.08公頃，已施藥面積1229.75公頃，相關疫情已有效控制。

防檢局統計，截至29日止，全台各縣市均有秋行軍蟲幼蟲通報確定案件計247件，成蟲確定案例226件。目前已完成銷毀81件、21.79公頃，藥劑防治160件、1281.25公頃，其中金門藥劑防治案例即達15件、1229.75公頃。

秋行軍蟲金門疫情
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

啃山竹殼比果肉營養？北醫研究山竹殼含這成分有助控糖

2019-08-30 18:20

影╱十三層點燈首發團 海科館推漁夫餐古今建築之旅

2019-08-30 15:19

傳檢討8折優惠 北捷總經理：持續討論如何調整經營策略

2019-08-30 23:14

「我相信我可以」斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:54

「月子中心」動輒幾十萬到底貴在哪？過來人中肯點關鍵

2019-08-30 20:00

不讓中藥房消失 衛福部公告符合這些條件可當接班人

2019-08-30 20:26

健保平均眷口數確定降至0.58 雇主每年樂省30億元

2019-08-30 19:13

失智阿嬤當小七店員 六成高齡實習生減緩退化

2019-08-30 18:55

兩人同行一人免費！一張表看懂秋遊故宮好康方案

2019-08-30 18:53

貢寮音樂季玩水看妹 還能做這件有意義的事

2019-08-30 18:31

歸仁雙屍案再審 《聯合報》獲冤獄平反協會年度新聞獎

2019-08-30 18:28

亞太旅行協會金獎名單公布 舊筏灣獲文化與遺產類金獎

2019-08-30 18:21

今年暑假又是颱風又是豪雨 南台灣鬧血荒

2019-08-30 18:11

威力彩中秋加碼2億元 頭獎獎金上看3億元

2019-08-30 16:15

台北市哪一區最不宜居？ 這3區最多網友抱怨

2019-08-30 15:48

影╱圓山飯店秘道開放 有三個沒說的祕密

2019-08-30 15:36

憂喝汙水環團喊停鳥嘴潭人工湖 經部：不影響水質

2019-08-30 15:26

別笑這群人像早期機器人 師讚：他們才是生命的老師

2019-08-30 15:14

研究：同性性行為 非單一基因決定

2019-08-30 15:03

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:56

聯晚之眼／1-7月酒駕致死已81人 恐連2年破百

2019-08-30 14:47

AI雲加持 病理切片計算速度提高275倍

2019-08-30 14:45

農委會主委視察鶴岡文旦 強調大果收購不會只有今年

2019-08-30 14:29

周末降雨範圍稍減 下周三後雨勢又會增強

2019-08-30 14:27

外送員車禍頻傳 勞動部召集業者訂安全指引

2019-08-30 14:27

聯晚之眼／基層警無奈：天天取締 仍有人喝茫上路

2019-08-30 14:18

讀者雜誌9月號上市

2019-08-30 14:10

影／飛航服務總臺50週年慶 林佳龍：飛安感謝無名英雄

2019-08-30 13:55

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13

中年男雙腿癱以為中風 未料竟是腎臟腫瘤引起

2019-08-30 12:52

中秋加碼下周一起跑 威力彩率先加碼2億元

2019-08-30 12:33

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

2019-08-30 11:47

中秋連假 國光客運85折優惠

2019-08-30 11:31

說故事的漫畫家：台灣紀實漫畫刊物《熱帶季風》

2019-08-30 11:25

南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23

《昭和感官物語》：日本劇畫代表人物辰巳嘉裕

2019-08-30 11:00

勵馨幫小爸媽拍婚紗 呼籲消弭青少女懷孕偏見

2019-08-30 10:02

影／台灣AI雲助攻 病理切片AI建模加速275倍

2019-08-30 09:57
看更多

熱門文章

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

2019-08-30 11:47

台北市哪一區最不宜居？ 這3區最多網友抱怨

2019-08-30 15:48

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13

傳北捷為避免赤字 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-30 21:23

順手喝女兒珍奶發現沒珍珠 一問發現超噁真相

2019-08-30 14:14

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

健保平均眷口數確定降至0.58 雇主每年樂省30億元

2019-08-30 19:13

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

她已繳150萬房貸 媽媽卻想房產獨留給弟弟

2019-08-30 16:37

寵物貓性情大變見主人就逃 一看眼睛黏滿「三秒膠」

2019-08-30 15:29

工作一天累垮了 愛犬貼心動作讓他直呼「牠懂我！」

2019-08-30 11:56

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

婚前房子頭期款男方付 女友還要「登記共有」讓他心煩

2019-08-30 17:13

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

吳德榮：今明降雨明顯 下周熱帶擾動活躍

2019-08-30 07:40

影╱圓山飯店秘道開放 有三個沒說的祕密

2019-08-30 15:36

【為母心情】劉月雲／懶惰兒變新好男人

2019-08-30 06:00

【生活點滴】賴提妮／家族旅行之行前遐想

2019-08-30 06:00

南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23

啃山竹殼比果肉營養？北醫研究山竹殼含這成分有助控糖

2019-08-30 18:20

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

影╱十三層點燈首發團 海科館推漁夫餐古今建築之旅

2019-08-30 15:19

不讓中藥房消失 衛福部公告符合這些條件可當接班人

2019-08-30 20:26

【我愛一個人煮-79】太陽臉／台灣漢堡─刈包

2019-08-30 06:00

住院醫師9月1日納勞基法 4周總工時不得超過320小時

2019-08-30 20:08

孫燕姿寬鬆T恤隨性也高級感！魔鬼藏在珠寶裡

2019-08-30 14:04

腿長錯了嗎？ 網瘋傳高個兒易得大腸癌 國健署這樣說

2019-08-30 09:00

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

輕症也要照CT 當心輻射暴露

2019-08-30 01:38

勵馨幫小爸媽拍婚紗 呼籲消弭青少女懷孕偏見

2019-08-30 10:02

防芬普尼蛋 農委會准用治雞蟎藥

2019-08-30 00:25

每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-30 20:53

影／飛航服務總臺50週年慶 林佳龍：飛安感謝無名英雄

2019-08-30 13:55

兩人同行一人免費！一張表看懂秋遊故宮好康方案

2019-08-30 18:53

蜥蜴陪吃雪糕聽心事好減壓 網友高呼：太可愛了！

2019-08-30 22:28

中秋加碼下周一起跑 威力彩率先加碼2億元

2019-08-30 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top