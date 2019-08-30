嘉市出現秋行軍蟲 宣告全台各縣市均有案例

2019-08-30 22:27 中央社 台北30日電



秋行軍蟲災害緊急應變小組今晚指出，嘉義市政府29日在八掌溪堤防旁新植玉米植株發現秋行軍蟲，經通報後確診，為嘉義市首例，至此全台各縣市都有秋行軍蟲疫情發生案例。

應變小組表示，目前秋行軍蟲防治仍處於強制施藥第二階段，適逢第二期作玉米及落花生等雜糧作物陸續栽種，秋行軍蟲偏好在幼嫩苗期取食，加上颱風又剛過，呼籲各地方政府加強田間目視巡查，發現就通報，以利即時掌握疫情。

應變小組指出，從7月起，各地方政府就在重要作物產區，依栽培面積選定巡查田數，方式採用目視巡查，對象包括玉米、高粱、甘藷、落花生、大豆、生食甘蔗、狼尾草、盤固拉草等高風險寄主作物；截至28日止，全台（含金門、澎湖等）共巡查364處田區，除玉米及高粱仍有部分田區發生危害，其它作物未發現受害。

在非農業區秋行軍蟲巡查監測作業方面，應變小組說，有關高爾夫球場、棒球場等草坪區域，包含百慕達草、地毯草等，除台南市安平區棒球場百慕達草皮發現秋行軍蟲蹤跡，沒有其它危害案例。

此外，應變小組表示，自7月30日金門在高粱田區發現秋行軍蟲以來，金門縣政府已在辦理緊急防治施藥作業，截至29日止，確診面積共計1748.08公頃，已施藥面積1229.75公頃，相關疫情已有效控制。

防檢局統計，截至29日止，全台各縣市均有秋行軍蟲幼蟲通報確定案件計247件，成蟲確定案例226件。目前已完成銷毀81件、21.79公頃，藥劑防治160件、1281.25公頃，其中金門藥劑防治案例即達15件、1229.75公頃。