健保平均眷口數確定降至0.58 雇主每年樂省30億元

2019-08-30 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保平均眷口數暌違三年確定調降，從現行0.61人降至0.58人，將從明年元旦上路，初估可受惠90萬名雇主，每年最高減少30億元負擔。雇主省荷包笑呵呵，健保可就笑不出來，健保基金每年將短收47億元收入，即使明年基本工資調漲，健保費跟著漲，一年可增16.6億元收入，一來一往下，健保每年收入將縮水30.4億元。

目前現行平均眷口數0.61人，受少子化影響，被保險人實際依附眷屬人數降低，近三年平均僅達0.59人、去年平均數更降至0.58人。7月召開的健保會中，有5名保險人代表聯合提案，質疑健保署靠著平均眷口數，超收雇主保費超過新台幣500億元，要求按照實際眷口數進行調整。

健保署今公告，全民健康保險第1類第1目至第3目被保險人所屬投保單位或政府應負擔眷屬人數確定調降，採用去年平均數0.58人，推估雇主每年負擔減少30億元、政府減少負擔17億元，總計健保年減47億元收入。

另全民健康保險第4類及第5類保險對象，如義務役軍人、替代役役男、軍校軍費生及低收入戶，適用保險費從每月1759元調升至1785元，但這兩類保險人健保費為政府全額負擔，不會影響民眾，但政府一年需多支出約1億元左右。皆從明年元旦起實施。

其中，平均眷口數調是以雇主負擔減輕為主，被保險人每人名下最多以依附三名眷屬計費規定不會動，但健保署副署長蔡淑鈴則坦言，平均眷口數調降後，健保收入自然會減少，每年虧損勢必會再增加。我國健保從106年起，年年虧損百億元，去年虧266億元、今年預估虧400多億元，這樣的短少金額仍在可接受範圍內。