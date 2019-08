失智阿嬤當小七店員 六成高齡實習生減緩退化

2019-08-30 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



九月是國際失智症月,4名平均80歲的失智阿嬤在台北市統一超商京佳門市裡的「幾點了咖啡館」當起「高年級實習生」,每周五10點30分至11點30分值班。他們是來自弘道老人福利基金會「西松日間照顧中心」的失智長者,年紀最長的阿嬤已84歲。

根據國際失智症協會統計,全球平均每3秒鐘就新增一名失智症患者。衛福部調查指出,台灣65歲以上每13名就有1名失智長者,80歲以上每5名就有1名失智長者。研究顯示,參與社交活動有助於延緩失智,因此讓失智長者有社會參與、學習甚至是一圓工作夢的機會,格具意義。

7-ELEVEN京佳門市是大台北第一個「幾點了咖啡館」據點。弘道基金會表示,目前已媒合7家門市設置「幾點了咖啡館」,過去的服務中發現,透過IADL(工具性日常生活活動能力)功能量表評估失智長輩的行為,9成長輩情緒趨穩定,甚至更活潑,8成會主動與他人接觸,也樂於嘗試新事物,且有6成無明顯退化,大幅減少失智引起的黃昏症候群。

84歲輕度失智的郭春阿嬤只有國小畢業,這輩子唯一一份工作就是家管。失智後,她連這輩子最熟悉的料理三餐都忘了,備受打擊。弘道基金會西松日間照顧中心邀阿嬤去「幾點了咖啡館」實習時,女兒提及媽媽一直很喜歡學習,這樣的機會對她來說很棒。

弘道基金會說,郭阿嬤在實習期間,由於失智容易喪失短期記憶,每次煮咖啡,一壓按鈕咖啡就自動煮出來時,她都會驚喜地說:「哦,這樣就出來了!」即使煮完馬上再煮下一杯咖啡,一樣覺得神奇。

使用刷條碼機為顧客結帳時,也讓阿嬤覺得新奇有趣。有民眾使用電子錢包出示手機圖案用刷付時,郭春阿嬤也驚呼:「這樣就可以付錢了!」她常開心表示:「可以來當店員真的很好,可以來學習真的很好。」阿嬤心情好時還會秀出曾學過的英文,問顧客說:「How are you?What do you want?」