失智阿嬤當小七店員 六成高齡實習生減緩退化

2019-08-30 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



九月是國際失智症月，4名平均80歲的失智阿嬤在台北市統一超商京佳門市裡的「幾點了咖啡館」當起「高年級實習生」，每周五10點30分至11點30分值班。他們是來自弘道老人福利基金會「西松日間照顧中心」的失智長者，年紀最長的阿嬤已84歲。

根據國際失智症協會統計，全球平均每3秒鐘就新增一名失智症患者。衛福部調查指出，台灣65歲以上每13名就有1名失智長者，80歲以上每5名就有1名失智長者。研究顯示，參與社交活動有助於延緩失智，因此讓失智長者有社會參與、學習甚至是一圓工作夢的機會，格具意義。

7-ELEVEN京佳門市是大台北第一個「幾點了咖啡館」據點。弘道基金會表示，目前已媒合7家門市設置「幾點了咖啡館」，過去的服務中發現，透過IADL（工具性日常生活活動能力）功能量表評估失智長輩的行為，9成長輩情緒趨穩定，甚至更活潑，8成會主動與他人接觸，也樂於嘗試新事物，且有6成無明顯退化，大幅減少失智引起的黃昏症候群。

84歲輕度失智的郭春阿嬤只有國小畢業，這輩子唯一一份工作就是家管。失智後，她連這輩子最熟悉的料理三餐都忘了，備受打擊。弘道基金會西松日間照顧中心邀阿嬤去「幾點了咖啡館」實習時，女兒提及媽媽一直很喜歡學習，這樣的機會對她來說很棒。

弘道基金會說，郭阿嬤在實習期間，由於失智容易喪失短期記憶，每次煮咖啡，一壓按鈕咖啡就自動煮出來時，她都會驚喜地說：「哦，這樣就出來了！」即使煮完馬上再煮下一杯咖啡，一樣覺得神奇。

使用刷條碼機為顧客結帳時，也讓阿嬤覺得新奇有趣。有民眾使用電子錢包出示手機圖案用刷付時，郭春阿嬤也驚呼：「這樣就可以付錢了！」她常開心表示：「可以來當店員真的很好，可以來學習真的很好。」阿嬤心情好時還會秀出曾學過的英文，問顧客說：「How are you？What do you want？」