兩人同行一人免費！一張表看懂秋遊故宮好康方案

2019-08-30 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



秋遊故宮，好康特別多！響應政府擴大秋冬國民旅遊專案，故宮宣布自9月3日起，包括南北院推出兩人同行一人免費、軍人免費的方案，加上明天(9月1日)即將實施的教師9月免費參觀等優惠措施，歡迎國人揪伴來看展。

故宮表示，近年致力於多方位策展及開發多元客群，希望能成為不同年齡國人、不同國籍訪客都衷愛及持續回訪的世界級博物館，除既有針對各不同客群之門票優惠方案外，更宣布自9月3日起至今年底推出一連串擴大超值優惠及精采活動，向國人及國際友人大送秋波。

9月起故宮精彩展覽不斷，北院除暑假備受好評的「故宮動物園」持續展至9月25日外，10月將推出連結古今文青的年度院慶大展「小時代的日常」，以及打造5G場域的「以文會友－雅集圖特展」；南院9月3日起亦有「肉形石」坐鎮，10月將推出「故宮亞洲藝術節—泰國月」、12月推出「清宮傳世多寶格文物特展」，再搭配各項優惠門票方案，秋天可說是來故宮的最好時節。