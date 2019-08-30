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貢寮音樂季玩水看妹 還能做這件有意義的事

2019-08-30 18:31聯合報 記者蔡怡真╱即時報導

「我當了10年消防員看了很多救不回生命的狀況，一直想要器官捐贈，剛好貢寮音樂季有擺攤推廣活動，就簽下同意書，自己也很高興。」36歲的梁小姐是新北市消防隊員，看盡太多生死的無奈，覺得未來用不到的器官能捐給需要的人，讓別人有完整的家是很好的事。

憶及當消防隊員的生涯裡，她曾面對一名束手無策的媽媽，因為4歲女兒抽搐太久而沒有心跳，等救護車抵達時，孩子已回天乏術。「每每看到這種場景，自己就好心痛，這名媽媽看見孩子抽搐太過緊張而忘了求救，等回過神時，一切都來不及了。」梁小姐說，每趟救護車的任務都是一個悲歡離合的感人故事。

貢寮音樂季30日起跑，亞東醫院與聯合報、財團法人器官捐贈移植登錄中心合體在現場推廣器官捐贈。梁小姐是眾多簽署同意書的人，現場還有年輕員警及紅十字會救難人員，也都加入簽署行列，這些原本就在救人的救難人員，對生命的體驗更深，毫不猶豫的簽署同意書。

而現場也有不少年輕朋友支持器官捐贈，一對年輕情侶主動到攤位了解，26歲的李先生說，死的時候什麼都沒有了，也沒什麼好怕，況且幫助別人是好事。而他的女友24歲的陳小姐平常對器捐也略懂，趁著參加活動一起和男友簽署，特別有意義。

亞東醫院器官協調師潘瑾慧每年都會來海祭推廣器官捐贈，她說，10年來器捐觀念有慢慢打開，來音樂季推廣主要是有一個可討論的平台，提供思考的機會，有些人經過解釋還是有顧慮，也不勉強，但是至少民眾聽過了，也是埋下了一顆種籽。

多年來，在臨床上進行器官勸募，潘謹慧心有所感地說，「加護單位的末期病人病情解釋必需再加強，得用家屬聽得懂的語言來溝通，這等於是獲得器官捐贈的第一線資訊，家屬若能從醫護口中清楚知道病情的發展，都有助於家屬做任何的選擇，更能營造友善的器捐環境。」

貢寮音樂季即日起至週日9月1日結束，8月31日器官捐贈推廣攤位會繼續在現場推廣，民眾來玩水聽音樂的同時，還可以一起做公益。

年輕朋友到海祭聽音樂，一起玩遊戲學習器捐相關知識。蔡怡真／攝影
年輕朋友到海祭聽音樂，一起玩遊戲學習器捐相關知識。蔡怡真／攝影
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消防隊員梁小姐一直想簽署器官捐贈同意書，在貢寮音樂季現場化為實際行動。（攝影／王...
消防隊員梁小姐一直想簽署器官捐贈同意書，在貢寮音樂季現場化為實際行動。（攝影／王柏云）
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海祭現場年輕的警員，在休息時間特地前來簽署器官捐贈同意書，共同響應公益活動。（攝...
海祭現場年輕的警員，在休息時間特地前來簽署器官捐贈同意書，共同響應公益活動。（攝影／蔡怡真）
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器官捐贈貢寮
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