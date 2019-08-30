親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

防堵中共？別小看川普要買格陵蘭的訊息

等不及AKIRA公開大事件 林志玲率先報喜訊

垃圾變黃金 北醫研究：山竹果殼可調節血糖

2019-08-30 18:41中央社 泰國曼谷30日電

山竹不只果肉好吃，果殼還能控制血糖。北醫大研究發現，山竹殼富含「山酮素」，動物實驗證實可降低糖尿病老鼠的血糖，甚至可保護胰臟細胞，具有發展成糖尿病藥物潛力。

台北醫學大學營養學院今天在記者會中公布這項研究成果，參與研究的北醫營養學院副院長謝榮鴻表示，全球糖尿病患者已突破4.2億人，根據衛生福利部統計，2015至2018年台灣糖尿病盛行率不僅高達9.1%，更高居國人10大死因第5，每年奪走超過9000條寶會性命。

謝榮鴻說，有「果后」之稱的山竹是東南亞地區常見的水果，一般人大多食用山竹的果肉、果殼則進了垃圾桶，但泰國傳統文化中，山竹果殼可治療腹瀉、感染、發燒等疾病，近年國際間也有愈來愈多文獻證實，山竹果殼可能具有治病潛力。

北醫大研究團隊進一步研究發現，山竹果殼當中含有一種特殊的植化素「山酮素」，具有強大抗氧化力，謝榮鴻指出，根據現有文獻，山酮素有8大保健功效，包括維持血糖與血壓穩定、改善皮膚病、改善火氣大、抗發炎、改善過敏體質、調整免疫系統、輔助癌症治療、抗菌效果等。

謝榮鴻指出，研究團隊耗時6至7年，在30至40種山酮素當中找到名為「山竹酮素」（α-mangostin）的成分，對於血糖控制相當有效。

研究團隊將32隻罹患糖尿病的實驗大鼠分成4組，其中1組維持正常的飲食，其餘3組分別餵食1克、2克、5克山竹全果取出來的山竹酮素，8週後食用山竹酮素的大鼠血糖分別下降14%、25.6%、27.6%，在胰島素阻抗性方面也分別下降18.6%、30.1%、33%。

很多人都知道，吃飯過後血糖會上升，這時人體會分泌胰島素將血液中的血糖消耗掉，但實際機轉究竟是什麼，糖尿病患者又為何無法消耗血糖，始終一知半解。

謝榮鴻解釋，正常來說，飯後血糖一旦上升，胰臟就會分泌胰島素，這時扮演信差角色的胰島素會跑到各個細胞外面傳遞訊息，叫細胞內負責載送血糖的貨車到門口載貨。

糖尿病患者由於體內胰島素傳遞訊息的功能變差，也就是俗稱的「胰島素抗性」，這時胰臟必須分泌更多胰島素才能消耗血液中的血糖，久而久之導致胰臟過勞、胰臟細胞死亡，更可怕的是，當全身各個器官長期泡在糖水當中，會使許多蛋白質失去原有功能，導致心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變等併發症。

謝榮鴻說，研究發現，山竹酮素可以強化胰島素傳遞訊息功能，胰臟不用分泌更多胰島素，可望避免胰臟過勞受損，同時也能避免多種併發症發生。

過去坊間雖有傳聞指出，只要以山竹果殼煮水飲用也有控制血糖的效果。但謝榮鴻指出，山竹酮素是脂溶性物質，很難煮進水裡，但一般山竹果殼又很難直接食用，單以果肉若想吃到有效劑量，恐怕糖分攝取將破表，只能以萃取方式做成食品，未來也具有研發成糖尿病藥物的潛力。

謝榮鴻呼籲，糖尿病患者想控制血糖，除了應按醫師囑咐用藥外，運動也是控制血糖的良方，運動時肌肉拉扯、收縮同樣能誘發貨車到細胞門口載送血糖，降低血液中的血糖量，建議糖尿病患者趁著用餐過後，到外頭走走路、拉拉筋，都對血糖控制有所助益。

糖尿病北醫大患者
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

影╱十三層點燈首發團 海科館推漁夫餐古今建築之旅

2019-08-30 15:19

台北市哪一區最不宜居？ 這3區最多網友抱怨

2019-08-30 15:48

「我相信我可以」斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:54

威力彩中秋加碼2億元 頭獎獎金上看3億元

2019-08-30 16:15

健保平均眷口數確定降至0.58 雇主每年樂省30億元

2019-08-30 19:13

失智阿嬤當小七店員 六成高齡實習生減緩退化

2019-08-30 18:55

兩人同行一人免費！一張表看懂秋遊故宮好康方案

2019-08-30 18:53

貢寮音樂季玩水看妹 還能做這件有意義的事

2019-08-30 18:31

歸仁雙屍案再審 《聯合報》獲冤獄平反協會年度新聞獎

2019-08-30 18:28

亞太旅行協會金獎名單公布 舊筏灣獲文化與遺產類金獎

2019-08-30 18:21

今年暑假又是颱風又是豪雨 南台灣鬧血荒

2019-08-30 18:11

影╱圓山飯店秘道開放 有三個沒說的祕密

2019-08-30 15:36

憂喝汙水環團喊停鳥嘴潭人工湖 經部：不影響水質

2019-08-30 15:26

別笑這群人像早期機器人 師讚：他們才是生命的老師

2019-08-30 15:14

研究：同性性行為 非單一基因決定

2019-08-30 15:03

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:56

聯晚之眼／1-7月酒駕致死已81人 恐連2年破百

2019-08-30 14:47

AI雲加持 病理切片計算速度提高275倍

2019-08-30 14:45

農委會主委視察鶴岡文旦 強調大果收購不會只有今年

2019-08-30 14:29

周末降雨範圍稍減 下周三後雨勢又會增強

2019-08-30 14:27

外送員車禍頻傳 勞動部召集業者訂安全指引

2019-08-30 14:27

聯晚之眼／基層警無奈：天天取締 仍有人喝茫上路

2019-08-30 14:18

讀者雜誌9月號上市

2019-08-30 14:10

影／飛航服務總臺50週年慶 林佳龍：飛安感謝無名英雄

2019-08-30 13:55

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13

中年男雙腿癱以為中風 未料竟是腎臟腫瘤引起

2019-08-30 12:52

中秋加碼下周一起跑 威力彩率先加碼2億元

2019-08-30 12:33

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

2019-08-30 11:47

中秋連假 國光客運85折優惠

2019-08-30 11:31

說故事的漫畫家：台灣紀實漫畫刊物《熱帶季風》

2019-08-30 11:25

南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23

《昭和感官物語》：日本劇畫代表人物辰巳嘉裕

2019-08-30 11:00

勵馨幫小爸媽拍婚紗 呼籲消弭青少女懷孕偏見

2019-08-30 10:02

影／台灣AI雲助攻 病理切片AI建模加速275倍

2019-08-30 09:57

青少年開學焦慮心惶恐  3C、手遊成癮是主因

2019-08-30 09:08

腿長錯了嗎？ 網瘋傳高個兒易得大腸癌 國健署這樣說

2019-08-30 09:00

羅秉成：「假訊息」就在身邊 你發現了嗎？

2019-08-30 08:42

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11
看更多

熱門文章

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

2019-08-30 11:47

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

台北市哪一區最不宜居？ 這3區最多網友抱怨

2019-08-30 15:48

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13

他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29

鐵血教頭草地兵 陸戰隊少校帶出偏鄉儀隊傳奇

2019-08-29 21:10

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

畫石虎贈台灣 俄國暖心插畫家點頭9月來訪

2019-08-29 21:39

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

順手喝女兒珍奶發現沒珍珠 一問發現超噁真相

2019-08-30 14:14

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

她已繳150萬房貸 媽媽卻想房產獨留給弟弟

2019-08-30 16:37

工作一天累垮了 愛犬貼心動作讓他直呼「牠懂我！」

2019-08-30 11:56

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

寵物貓性情大變見主人就逃 一看眼睛黏滿「三秒膠」

2019-08-30 15:29

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

吳德榮：今明降雨明顯 下周熱帶擾動活躍

2019-08-30 07:40

【為母心情】劉月雲／懶惰兒變新好男人

2019-08-30 06:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【生活點滴】賴提妮／家族旅行之行前遐想

2019-08-30 06:00

高鐵延屏東4路線評選 林佳龍：會詢問韓國瑜意見

2019-08-29 20:39

南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

婚前房子頭期款男方付 女友還要「登記共有」讓他心煩

2019-08-30 17:13

影╱圓山飯店秘道開放 有三個沒說的祕密

2019-08-30 15:36

【我愛一個人煮-79】太陽臉／台灣漢堡─刈包

2019-08-30 06:00

腿長錯了嗎？ 網瘋傳高個兒易得大腸癌 國健署這樣說

2019-08-30 09:00

勵馨幫小爸媽拍婚紗 呼籲消弭青少女懷孕偏見

2019-08-30 10:02

防芬普尼蛋 農委會准用治雞蟎藥

2019-08-30 00:25

孫燕姿寬鬆T恤隨性也高級感！魔鬼藏在珠寶裡

2019-08-30 14:04

影╱十三層點燈首發團 海科館推漁夫餐古今建築之旅

2019-08-30 15:19

輕症也要照CT 當心輻射暴露

2019-08-30 01:38

影／飛航服務總臺50週年慶 林佳龍：飛安感謝無名英雄

2019-08-30 13:55

化妝最常犯的4種錯誤！「不愛整理化妝包」小心臉上越來越髒

2019-08-29 20:26

中秋加碼下周一起跑 威力彩率先加碼2億元

2019-08-30 12:33

影／台灣AI雲助攻 病理切片AI建模加速275倍

2019-08-30 09:57

對付旅遊疾病 藥師公會用藥解密

2019-08-29 20:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top