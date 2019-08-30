啃山竹殼比果肉營養？北醫研究山竹殼含這成分有助控糖

2019-08-30 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



用整顆山竹煮水，東南亞地區民間用於改善腹瀉、痢疾、慢性潰瘍等疾病，效果不錯，醫界最近幾年找出原因，關鍵在於山竹內含的山酮素。台北醫學大學營養學院最近完成動物實驗，證實山酮素可以降低具糖尿病基因鼠的血糖數值，降低日後罹患糖尿病風險。

台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻指出，山竹外型渾圓，顏色討喜，果肉多汁甘甜，而不起眼的果核、外殼，卻能純化出抗氧化能力極高的山酮素。

謝榮鴻表示，絕大部分水果的主要抗氧化成分都集中在外殼，或內核果籽中，例如與葡萄果肉相較，葡萄皮的營養成分更豐富，奇異果、白黎蘆筍也是如此，果皮上存有豐富的抗氧化成分。

謝榮鴻說，「水果也有自我保護能力」，為抵禦外來病蟲害、細菌感染，以及陽光紫外線的傷害，在長時間的演化後，外殼與果籽進化，形成一層層保護堡壘，也就具有特殊抗氧化成分。

山竹是自然界中典型的超完美演化代表，近六、七年來，台北醫學大學營養學院實驗室破解了山竹之謎，發現山竹外殼及果核含豐富山酮素，位居所有蔬果之冠。

北醫研究團隊以小鼠為實驗對象，先以基因改造方式，設計出具有糖尿病遺傳的小鼠，如果沒有妥善控制血糖，成鼠後就會罹患嚴重糖尿病。持續餵食這些小鼠山酮素，實驗鼠的血糖獲得控制，有效降低了糖尿病風險。若依動物實驗結果，每天必須生吃一顆連皮帶核的山竹，但果皮很厚，口感苦澀，應該沒人吃得下去。

北醫相關細胞實驗、動物實驗均證實，山酮素具調解控制血糖、血壓、血脂等功能，並可以改善過敏反應。台灣師範大學、高雄醫學大學則陸續發現，山酮素在預防阿茲海默症、運動表現上，也有不錯的成績。

國外研究甚至認為，屬於藤黃科植物的山竹深具研發抗癌藥物的潛力，因為山酮素對於控制癌細胞分裂、生長，甚至延緩轉移時間，都有幫助。