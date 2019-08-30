憂喝汙水環團喊停鳥嘴潭人工湖 經部：不影響水質

2019-08-30 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



前瞻計畫規劃將在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，不過遭環團以預定地地下水早已被草屯垃圾廠汙染為由反對，南投、彰化民眾拒喝汙水。經濟部水利署今表示，該計畫已通過環境影響評估，且草屯垃圾場僅做垃圾轉運暫置，垃圾場位於本計畫攔河堰取水口下游，不會影響人工湖取水水質。

水利署指出，當地地下水流向是由地勢較高人工湖區流向河川（垃圾暫置場方向），且人工湖工程設計係採截水牆隔離地下水，因此並無地下水污染人工湖水質疑慮；目前彰化地區自來水水源仍有約3分之2取自地下水，鳥嘴潭人工湖作為彰化地層下陷防治工作之一環，計畫完成後可供應彰化地區地面水每日21萬噸，並減抽地下水每日17萬噸，將有助於改善彰化地區地層下陷問題。

水利署表示，相當重視鳥嘴潭人工湖水源保育，近年堰址水質監測調查顯示水質良好，檢測值均符合飲用水水源水質標準，無水源水質貽害之虞，配合上游埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統積極建置，及由水利署會同南投縣政府、台水公司、林務局、水保局研議擬具集水區保育實施計畫，透過水質監測、上游汙染源稽查、水土保持、農業低衝擊開發設施等，進一步保護水源水質，確保人工湖供水水質安全無虞。