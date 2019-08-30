十三層點燈首發團 海科館推漁夫餐古今建築之旅

2019-08-30 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台電今年中秋節要讓十三層亮起來了，日前試燈，讓人驚豔。9月13日點燈當天水湳洞停車場管制，必須搭接駁車前往，海科館順勢推出古今建築之旅，走訪昔日台金舊礦場與北部火力發電廠，也就是海科館加十三層遺址點燈首發團，每人600元，兩人同行1100元，4人2000元，還能吃到漁夫餐，限量45人，動作要快。

海科館指出，9月13日從下午1點半到9點半，全程有精彩導覽，主題館及海錯特展門票、十三層遺址與海科館交通接駁，與晚餐，並加贈北火小時代明信片組，及點燈首日限量紀念品乙份

新北市瑞芳區「水湳洞選煉廠遺址」，為日治時期因應挖掘銅礦而留下的建築，主體建築由當時的廠長三毛菊次郎規劃，依山勢層層向上堆疊搭建，被當時的礦工和居民稱之為「十三層」。

至今，其基礎建構物仍存，屬珍貴歷史遺跡，百年來的採礦遺跡，也遍佈聚落及其周圍礦區，形成特殊的礦業地景，是一座天然的礦業發展博物館，紀錄著台灣礦業發展史。2003年文化部文化資產局依據「世界文化遺產暨自然遺產保護公約」，將其入選為台灣世界遺產潛力點之一。

為重現水湳洞遺址的黃金歷史風貌，讓大眾重新認識黃金山城之美，並瞭解其歷史脈絡，台電邀請國際照明藝術大師周鍊，以及新銳藝術家何采柔 共同合作「點亮十三層」公共藝術。依十三層遺址特色設計不同亮度的琥珀色柔和燈光，往後晚間6至9時固定點亮。

古今建築之旅，1點半在海科館北火大廳報到，接著去容軒園區踏查，看海科館的前世今生，再回到北部火力發電廠鍋爐室看海錯奇珍特展。晚上5點，回到主題館5F藻樂趣吃漁夫餐，一份原價250元，晚上6點搭接駁車前往十三層遺址，看十三層遺址點燈儀式，優人神鼓公共藝術表演，結束再搭接車返回海科館。