別笑這群人像早期機器人 師讚：他們才是生命的老師

2019-08-30 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



這是什麼人生？如果你的雙腿長期24小時不由自主交叉夾緊，力量大到會導致髖關節變形，雙腿必須綁著分腿器才能阻止，疼得半夜難以入睡；如果你的雙手總是僵硬無法彎曲，連舉杯、拿湯匙和筷子就口這麼簡易動作也不能完成，而且今天右手硬、明天可能換左手，必須經常反覆練習才能如願飲食。

這就是高肌肉張力腦性麻痺患者的人生。例如因早產導致重度腦麻的遲緩兒柔柔，做任何事都受高肌肉張力的阻擾，她吃一頓飯、畫一張圖，都會滿身大汗；說幾句話、唱幾句歌，都要比別人辛苦好幾倍。

你的孩子出生多久會叫媽媽呢？2歲前，柔柔不會說話，媽媽以為是啞巴，直到第一社會福利基金會的早期療育老師從溝通輔具開始訓練，先從哭聲中聽到她會發出ㄇㄚˊ的單音，試著在遊戲中讓她發出更多單音，再從片語、仿詞、仿句，一點一滴累積，終於在半年後開發她的說話能力。

因為高肌肉張力，柔柔全身各部位都出現僵直反應，就像早期的機器人，肢體完全無法控制與協調，但她的學習動機很強，經過復健與訓練，己能匍匐前進、連續翻身3公尺，也可以自己吃飯、喝水、收拾東西，甚至能使用搖桿滑鼠操作電腦，替未來操控電動輪椅做好準備。

面對自己與其他正常小朋友很不一樣的事實，柔柔也已經能跟對方說：「我天生跟你不一樣，但是我很努力學習，所以我很棒。」連老師都忍不住稱讚，慢飛天使雖然有著困難的身體，卻很努力學習，「他們才是我們生命中的老師。」

第一社福表示，基金會依慢飛天使個別發展需求，訂定「個別化服務計畫」，採多元專業人員分工且密切合作服務模式，設計結構嚴謹、豐富及趣味的課程活動，涵蓋認知、語言、溝通與肢體復健等領域，幫助慢飛天使一步步站穩人生腳步，學會許多重要的「小事」，順利融入社會。

udn買東西購物中心協助第一社福募集早療服務經費，即日至10月31日相挺愛心捐，單筆捐款每滿500元，可獲udn買東西150元折價券3張。