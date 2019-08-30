台北市哪一區最不宜居？ 這3區最多網友抱怨

2019-08-30 15:48 聯合新聞網 綜合報導



網友在論壇上好奇發問台北市哪一區是最不宜居的，引起許多鄉民討論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北是許多外縣市民眾工作、生活的第一首選，許多人都會選擇到台北市求職或定居，但有網友很好奇台北市裡哪一區最不宜居？貼文在論壇上引起討論，幾乎各區都有人回答，但歸納後有3個區被網友們認為是最不宜居的地點。

原PO在論壇PTT上表示每次都在比哪個地方宜居，因此這次想知道哪些地方最不宜居。他以台北市為例詢問鄉民們這麼多區裡頭，哪一區是最不宜居的？

貼文引起熱烈討論，網友們紛紛提出自己的看法，「萬華啊，交通爛遊民多路上充滿屎尿味」、「西門町也很不宜居啊，那邊根本商業區」、「萬華大同八大行業據說比較多」、「南港某公園就是夜總會改的啊，八字輕的不建議去那裡散心」、「社子島，只有4班公車而且要等2hr，無超商」、「社子最可怕，台北市真的鄉下的地方」、「都很爛」。

雖然許多區都有人投票，但當中的文山、內湖、北投是被最多人提出來的。「文山吧，路小山坡地多，發展有限」、「文山區興隆路山上那邊有些蠻慘的說」、「文山平地跟山上兩個世界」、「文山被評為長期被市府放生，幾乎沒有建設，一堆路超小很容易塞」；「北投，一堆鄉下」、「北投大概只有石牌可以，一堆醫院診所」、「北投離市中心太遠」、「北投，硫磺讓電器壞光光」；「內湖，很會下小雨很潮濕」、「內湖南港先天條件不優，但有重劃區，重劃區還不錯，舊區就貧民窟」、「最近深深覺得內湖不佳，進入晚上就變養老模式，毫無娛樂可言」、「內湖啦，有夠塞，捷運還是悲劇文湖線，根本次等公民」。