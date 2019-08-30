農委會主委視察鶴岡文旦 強調大果收購不會只有今年

2019-08-30 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮瑞穗鶴岡文旦柚是全台最大單一產區，近日正值採收期，農委會主委陳吉仲今天前往視察產銷狀況。去年瑞穗文旦由因盛產滯銷，農委會今年提前啟動大果收購機制，陳吉仲承諾「不會只有今年，未來要年年執行」，不讓任何農產有產銷失衡情況。

花蓮文旦柚種植面積逾千公頃，光是鶴岡地區就近600公頃。有鑑去年盛產滯銷，農農委今年提前啟動全台大果收購機制，將不符市場規格、超過1台斤的「格外品」文旦大果，以每台斤10元收購，調節產地價格，收購果品加工製成柚糖、精油及清潔劑等產品。

陳吉仲今天由立委蕭美琴、花蓮區農業改良場場長杜麗華、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、農糧署東區分署長陳昌岑等人陪同，到鶴岡視察。

陳吉仲說，文旦柚在白露過後採收，但今年白露到中秋僅短短5天，且採收初期的大果文旦賣相不好，會影響文旦上市行情，因此辦理大果收購，讓大果文旦不會流通到市場，而是進入加工體系。農委會將在全台收購480萬公斤大果，其中花蓮占一半、240萬公斤。

農糧署東區分署長陳昌岑說，兩周前就展開大果收購工作，目前約達60萬公斤，將依農友採收狀況陸續收購。

日前白鹿颱風來襲，瑞穗有3戶文旦柚農、約1萬8500台斤的文旦柚浸水受損。花蓮農改場長杜麗華說，目前水傷文旦柚都以每台斤10元收購，將加工為果醬或製成精油，不會流入市面，民眾可以安心採買，享受好品質的花蓮文旦柚。