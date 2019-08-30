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影／飛航服務總臺50週年慶 林佳龍：飛安感謝無名英雄

2019-08-30 13:55聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

飛航服務總台上午在北部飛航服務園區舉行50周年慶祝活動，交通部長林佳龍致詞時表示，桃園國際機場一天700多個航班起降，平均一天每小時將近30架次，每一次航班安全的起降，都仰賴民航局與飛航服務總台的無名英雄，平安無事不是天上掉下來的，每一次起降都要抱著感恩的心。

民航局局長林國顯表示，民國58年成立的飛航服務總台是台灣天空最重要的守護者；50年來，對飛航於台北飛航情報區內航機提供24小時全天候安全、優質的飛航服務。過去十年，台北飛航情報區管制架次成長了55％，過境航班更成長了1.4倍。

飛航服務總台總台長黃麗君說，107年飛航管制總管制架次已達175.6萬架次、過境架次達22.3萬架次、桃園國際機場起降架次達25.7萬架次，相較於10年前的總管制架次113.4萬、過境架次9.3萬、桃機起降架次13.8萬，分別成長了56％、140％、86％，各方面均持續穩健成長。

由於台灣是海島國家，林佳龍致詞時表示，台灣進出國門仰賴航空居多，安全起降要仰賴民航局與飛航服務總台堅守壓力，藉由每一個環節的分工，讓飛航更安全，因此「每一次起降都要抱著感恩的心」，飛航安全的背後是很多無名英雄一分一刻、毫不鬆懈下完成，所以「平安無事不是天上掉下來的」，是很多人的辛勤付出；一個單位的50周年，是很多人所留下的資產。

飛航服務總台為了慶祝半個世紀的榮光，這次特別出版50週年紀念專刊，蒐集、整理過往老照片，見證總台從單一到多元；從人工作業邁入自動化、高科技作業及客製化、精緻化的進步歷程，同時也舉行攝影特展，展示成立以來各階段精采的歷史珍貴畫面，讓人看見台灣飛航安全的點滴。

民航局林國顯也指出，飛航服務總台一年賺１７億，因應國際民航產業、科技與服務的發展潮流，以及政府開放政策與觀光產業的崛起，總臺除了善用資通訊科技，在系統整合、設備汰新、作業程序有長足的進步，更特別著重人員訓練。

臺慶活動也邀請多位總臺退休主管、國家運輸安全調查委員會、航空警察局、中央氣象局、空軍等各單位一起切蛋糕慶祝。

民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍（右）出...
民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍（右）出席時表示，肯定飛航服務總台同仁過去半世紀的努力，也期許未來的服務能更有溫度，讓民眾更有感，隨後在民航局長林國顯（左）參觀園區內的台北飛航管制中心。記者鄭超文／攝影
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民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍（左）在...
民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍（左）在民航局長林國顯（右）陪下，參觀飛航服務總台搜集、整理的老照片，見證總台從人工作業邁入自動化、高科技作業及客製化、精緻化的進步歷程。記者鄭超文／攝影
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民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍等貴賓前...
民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍等貴賓前往參觀園區內的台北飛航管制中心。記者鄭超文／攝影
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民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，總台長黃麗君（右起）、...
民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，總台長黃麗君（右起）、民航局副局長何淑萍、民航局長林國顯、交通部長林佳龍、前民航局長尹承蓬、前民航局長沈啟及前總台長李仲榮一起切蛋糕慶生。記者鄭超文／攝影
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民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍（右）出...
民航局飛航服務總臺上午在北部飛航服務園區舉行50週年台慶，交通部長林佳龍（右）出席時表示，肯定飛航服務總台同仁過去半世紀的努力，也期許未來的服務能更有溫度，讓民眾更有感。記者鄭超文／攝影
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