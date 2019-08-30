影／飛航服務總臺50週年慶 林佳龍：飛安感謝無名英雄

2019-08-30 13:55 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



飛航服務總台上午在北部飛航服務園區舉行50周年慶祝活動，交通部長林佳龍致詞時表示，桃園國際機場一天700多個航班起降，平均一天每小時將近30架次，每一次航班安全的起降，都仰賴民航局與飛航服務總台的無名英雄，平安無事不是天上掉下來的，每一次起降都要抱著感恩的心。

民航局局長林國顯表示，民國58年成立的飛航服務總台是台灣天空最重要的守護者；50年來，對飛航於台北飛航情報區內航機提供24小時全天候安全、優質的飛航服務。過去十年，台北飛航情報區管制架次成長了55％，過境航班更成長了1.4倍。

飛航服務總台總台長黃麗君說，107年飛航管制總管制架次已達175.6萬架次、過境架次達22.3萬架次、桃園國際機場起降架次達25.7萬架次，相較於10年前的總管制架次113.4萬、過境架次9.3萬、桃機起降架次13.8萬，分別成長了56％、140％、86％，各方面均持續穩健成長。

由於台灣是海島國家，林佳龍致詞時表示，台灣進出國門仰賴航空居多，安全起降要仰賴民航局與飛航服務總台堅守壓力，藉由每一個環節的分工，讓飛航更安全，因此「每一次起降都要抱著感恩的心」，飛航安全的背後是很多無名英雄一分一刻、毫不鬆懈下完成，所以「平安無事不是天上掉下來的」，是很多人的辛勤付出；一個單位的50周年，是很多人所留下的資產。

飛航服務總台為了慶祝半個世紀的榮光，這次特別出版50週年紀念專刊，蒐集、整理過往老照片，見證總台從單一到多元；從人工作業邁入自動化、高科技作業及客製化、精緻化的進步歷程，同時也舉行攝影特展，展示成立以來各階段精采的歷史珍貴畫面，讓人看見台灣飛航安全的點滴。

民航局林國顯也指出，飛航服務總台一年賺１７億，因應國際民航產業、科技與服務的發展潮流，以及政府開放政策與觀光產業的崛起，總臺除了善用資通訊科技，在系統整合、設備汰新、作業程序有長足的進步，更特別著重人員訓練。