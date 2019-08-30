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圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪？

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圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13聯合新聞網 文章提供／遠見

圓山密道開放參觀了！9月1日起每天六時段專人導覽每人100元。 圖／圓山飯店提供
圓山密道開放參觀了！9月1日起每天六時段專人導覽每人100元。 圖／圓山飯店提供
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想要一探全世界最長的「密道溜滑梯」嗎？原來，它就在台灣的圓山大飯店內，而且早在46年前就完工了！只是，它一直都很神祕，從來不輕易對外開放。

現在，外界終於得一窺它的廬山真面目。圓山大飯店正式宣布，從9月1日起，會提供專人密道導覽服務，每天上下午六場次，全程1小時，票價100元，憑票根還可兌換價值30元的景觀明信片。

消息一出，各界熱烈迴響，僅一週時間，就超過九成預約，成為近日最夯的「爆紅」景點。

《遠見》雜誌估算，依照現在天天不打烊、每梯次45人的規劃，開張首月，至少有超過8000位民眾可一睹這條圓山密道的風采。

圓山飯店 全台第一間五星級

時間拉回到1952年，當時圓山飯店由前第一夫人蔣宋美齡所創設，也是全台第一家五星級飯店，初始目的在於接待各國友邦元首、使節，不對外營業。

由於圓山飯店出入都是各國重要人士，每日冠蓋雲集，一旦發生突發緊急情況，後果不堪設想。

所以，1973年先總統蔣公和蔣宋美齡趁圓山飯店整修之際，悄悄地打造兩條地道，分別位於東、西側，一旦發生緊急事件，讓賓客可以迅速疏散，通往山下。基於安全考量，當初為防堵消息外漏，原始設計施工不超過六人，卻又要挑戰高難度的建築工法，艱鉅程度可想而知。

圓山飯店公關鄭筑霓說，過去客服電話、社群平台詢問絡繹不絕，內部經過數月規劃後，才決定正式開放，連價格也是「佛心」來的，除探索世界知名的密道，導覽人員還會帶領民眾參觀館內各處有名的設施，來一趟紅柱金瓦的「東方宮殿」探索之旅。

時段方面，這次開放全天上、下午六個梯次，週一到週日不打烊，每場次最多45人。據瞭解，目前響應最熱烈的最大宗是四五年級生、以及「蔣迷」們，此外，還有不少2、30歲的年輕父母，想帶孩子一窺密道的廬山真面目。

《遠見》雜誌搶先一步，替讀者「開箱」揭祕。原來，圓山密道傳說已久的入口，其實就在正大樓的地下一樓，位於內部辦公區通道的盡頭，閒雜人等難以接近。

據飯店人員表示，數十年來，這條密道雖然傳言甚囂塵上，但保密功夫可是做到滴水不漏，甚至連在飯店任職幾十年的老員工，在密道未對外開放參觀前，都不知道，原來傳說已久的神祕入口，就在自己每天進進出出的一道鐵門背後。

打開鐵門，這次開放的西側密道，高220公分、寬220公分，樓梯共74階，總長85公尺，而傳說中的「溜滑梯」，以磨石子為底，全長20公尺，提供行動不便人士和行李重物的載運。

圓山密道通往哪？不是總統府也不是松山機場

特別的是，由於必須讓賓客迅速通往山下，滑梯全長蜿蜒迂迴，內部有52盞地燈，不但「隔音」還「防爆」，堪稱當代最頂尖的建築工法。

這次，遠見終於解開「密道通往何方」的答案，原來不是流傳已久的總統府，也不是過去蔣公伉儷居住的士林官邸或松山機場。

據瞭解，東側密道通往北安公園（現更名為八二三砲戰紀念公園），西側則通往劍潭公園，階梯盡頭則是金屬門，一打開就能豁然開朗。

不過，所幸的是，這兩條密道46年來，都沒機會用到。圓山飯店也特別提醒，由於太多民眾詢問是否可以試滑這道世界上最長的密道滑梯，答案是：「不行」，但千萬別失望，塵封數十年始終高度神祕的地道終於解密，民眾不妨來一趟歷史文化之旅。

此外，最近圓山大飯店的珍珠奶茶，登上國內《珍奶評鑑bubble rater》網站榜首，從彈性、奶茶濃度都以科學方式評測，引來不少好奇的珍奶迷朝聖。據瞭解，為保持珍珠Q彈、茶香和奶味醇厚，不僅煮法講究，背後的祕密還包括珍珠每4小時強制汰換，以及採用新竹產的手工黑糖，也成為同場加映的要角，提供要前來朝聖的遊客享用。

圓山飯店建築極具特色。圖／黃孝思提供
圓山飯店建築極具特色。圖／黃孝思提供
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（作者／廖君雅 本文出自2019.08.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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