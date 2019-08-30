中年男雙腿癱以為中風 未料竟是腎臟腫瘤引起

2019-08-30 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投50歲的林姓男子，最近發現雙腳有點無力，症狀越來越嚴重，幾乎無法走路，因他有高血壓，很擔心該不會是急性腦中風。家屬趕緊將他送醫，醫師安排檢查後發現他血中鉀離子僅2.1 mmol/L(正常值為3.5~5.1 mmol)，進一步檢查後確診為左側腎上腺醛固酮分泌腺瘤所引起的低血鉀癱瘓，嚴重恐危及生命。

國軍台中總醫院腎臟內科主治醫師張立建目前支援南投醫院，他說，林姓病患經過大量鉀離子補充後，血中鉀離子即恢復正常，雙下肢力氣亦恢復可以行走自如。他從年輕時患有高血壓，平時需服用五種降血壓藥物才勉強將收縮壓控制在160毫米汞柱左右，因病患同時有嚴重低血鉀及難以控制之高血壓，張立建醫師當下即懷疑為原發性高醛固酮血症，後續安排電腦斷層果於左側腎上腺發現一醛固酮分泌腺瘤，經會診一般外科以內視鏡切除後，病患不須再長期補充鉀離子，血壓用藥也僅需要一種即可控制在收縮壓140毫米汞柱以下。

張立建醫師說，高血壓因病因可分成原發性高血壓及繼發性高血壓，前者佔所有高血壓患者九成，大多發生在中老年人，通常有家族高血壓病史，需要長期服藥以控制血壓。後者發生年齡較早，常有明顯原因如內分泌異常(甲狀腺亢進、庫欣症候群、原發性高醛固酮血症等)、血管異常(主動脈狹窄或腎動脈狹窄)、腎臟功能異常或其他如口服避孕藥、濫用減肥藥等。

繼發性高血壓的血壓往往較原發性高血壓要來的高，因此治療上血壓也較難控制，併發症如腦血管或心血管疾病也常較為嚴重。不過若能提早發覺繼發性高血壓的原因並針對病因治療，則有機會可以治癒。