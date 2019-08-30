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中秋加碼下周一起跑 威力彩率先加碼2億元

2019-08-30 12:33聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

台彩今宣布，今年中秋加碼將由下周一（9月2日）起跑，威力彩頭獎加碼2億元，預估9月2日開獎的威力彩頭獎獎金上看3億元。除了頭獎加碼備受期待外，威力彩二獎已連續7期未開出，目前累積金額已高達5770萬元，預估9月2日開獎當期二獎總獎金將上看6000萬元。民眾不妨趁著一年一度的中秋加碼機會，趕緊去投注站試試手氣！

台彩表示，威力彩的二獎中獎率約276萬分之一，是頭獎中獎率約2209萬分之一的8倍，從2014年起公益彩券二獎累計共開出214注，平均單注中獎金額約為1241萬元。9月2日開獎的威力彩除頭獎加碼2億元外，二獎總獎金也上看6000萬元，如幸運一注獨得，可望抱走較平常多5倍的二獎獎金。

今年中秋除了9月2日威力彩頭獎加碼2億元外，9月3日大樂透也將加開「100組100萬元」，購買9月3日開獎的大樂透不僅能對例行開獎的億元頭獎，還能再對中秋加碼的100萬元獎項，等於是買一注就有101次的對獎機會。若加碼的100組100萬元獎項沒有全數開出的話，未開出的組數將於下一期繼續加開，並以此類推，直到100組100萬元獎項全數有人中獎，或至10月4日活動結束為止。

另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月6日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數亦由6倍提高為7倍；今年中秋預估加碼總金額高達5億元。

頭獎威力彩中秋
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