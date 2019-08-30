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南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23聯合報 記者董俞佳╱即時報導

未來一周天氣不穩。中央氣象局表示，明天周末降雨範圍稍微縮減，不過，下周三後，低壓帶水氣北上，各地雨勢又會增多，東南部、南部會是整天有雨的天氣。此外，下周也可能生成一個颱風，氣象局觀察中。

氣象局預報員李孟軒表示，明天開始高壓增強，降雨範圍縮減，主要降雨在花東跟恆春半島，一整天都有短暫陣雨或雷雨，其他地區則以午後降雨為主，但大致上，降雨都比今天減少。

下周天氣方面，李孟軒表示，下周一、二主要受高壓影響，迎風面的花東、恆春半島有短暫雨，午後山區有局部雷陣雨。下周三之後南方低壓帶水氣北上，整體水氣增加，降雨範圍擴大，強度也會增強，東南部、南部都要注意短暫陣雨、雷雨，且是一整天都有降雨機會，其他地區也要留意午後降雨。各地高溫，，北部34度、中部33度、南部32度、東部32度。

颱風動向方面，李孟軒表示，楊柳颱風現在已經登陸越南，預計將減弱為熱帶性低氣壓。此外，目前南海、菲律賓東側都處於低壓帶的天氣系統，下周可能會有一些熱帶擾動現象，至於是否生成颱風，李孟軒表示，目前仍待觀察中。

其他天氣注意事項，李孟軒表示，明後天嘉義以南、東南部、澎湖有長浪發生機率，沿海活動要特別注意，另外，下周一以前都是年度大潮時期，西南部沿海地區漲潮期間有可能淹水，要特別注意。

未來一周天氣不穩。本報資料照片
未來一周天氣不穩。本報資料照片
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颱風氣象局
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