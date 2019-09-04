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【食力】吃葡萄不吐葡萄籽，無籽葡萄怎麼來的？

2019-09-04 08:55聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝劉宜叡】

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對於不喜歡吐葡萄籽的人，無籽葡萄絕對是萬中之選！不只有無籽葡萄、還有無籽西瓜，這些適合懶人的水果，究竟怎麼培育而成的？

要有種子才能繁衍後代？

回答問題前，先複習一下果實是怎麼形成的。當雄蕊的花粉與雌蕊接觸後，便開始受精。一般正常情況下，受精後，原本雌蕊底端的子房會逐漸增大，開始結出果實，而果實中的種子所釋出的植物激素，便是啟動果實壯大成長的因素！

無籽水果可以沒有種子，怎麼辦到的？

現今有3種方法可以產生無籽水果：第1種是使用外源性的植物激素；第2種方法則是透過雜交手段；第3種是尋找突變株（如種子不育、自身卻能夠產生足夠植物激素）。

無籽葡萄是使用第１種和第3種方法的結果。葡萄中的植物激素吉貝素(gibberellins, GAs)能夠促進果實成長。而果農會使用赤黴菌（gibberella fujikuroi）所分泌的吉貝素，透過噴霧的方式將外源性的吉貝素施加在葡萄的子房中。當子房被施加大量吉貝素時，短時間內子房的成長速度倍增，而種子跟不上這樣的速度，就沒有辦法順利的形成，無籽葡萄就此誕生了！

無籽西瓜則是採用了第2種方式來獲得無籽果實。一般西瓜都是2倍體，也就是說細胞內含有2對染色體，可以正常結籽。當科學家用秋水仙素（Colchicine）處理西瓜，使染色體加倍成為4倍體的西瓜，4倍體西瓜一樣也能結籽。但是，當4倍體與2倍體西瓜雜交後會產生3倍體西瓜。當3倍體西瓜要產生卵細胞時，染色體會發生混亂，因而不能正常受精成為種子。因此農夫會用2倍體西瓜的花粉對3倍體西瓜進行人工授粉，產出的西瓜就是無籽西瓜！

無籽水果除了食用方便外，同時也有助於提高水果的質量。因為種子會產生出加速水果變質的物質，因此沒有種子的情況下，可以增加果實的保存期限，使得無籽水果有更長的保存期限。

【延伸閱讀】

葡萄酒的等級真的很重要嗎？各國到底怎麼分？

放在蔬果箱內就能減少微生物？能釋放二氧化氯的小型袋將成為農業福音

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【參考資料】

科技大觀園

Seedless Fruit Production by Hormonal Regulation of Fruit Set

植物激素，生長素，吉貝素，細胞分裂素

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