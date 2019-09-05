【食力】經歷低谷重新起跳！「怡客咖啡」軟硬兼施再戰咖啡紅海
【採訪·撰文＝編輯部】
創立於1994年的台灣本土咖啡品牌怡客咖啡於2019年走入第25個年頭，在面對從4大連鎖超商到星巴克、路易莎等連鎖咖啡店如此競爭的市場環境下，怡客咖啡始終還努力在咖啡紅海中存活下來，到底這個邁入第25年的老品牌如何以37家店面拼搏呢？
經歷低潮決心重新出發 營造悠閒風格咖啡館
怡客咖啡董事長李柏衡坦然表示：「怡客在過去這幾年展店狀況不及其他連鎖咖啡店，甚至有些店舖也因為經營狀況不善而面臨收店，也正是鑑於這樣的情況，讓怡客咖啡認知到需要開始做出改變，確認了現在的經營策略。」
相較於現在市面上許多品牌推出的「快速咖啡」，讓顧客買了就走的形式，怡客咖啡決定回歸到重視顧客感受和需求，提升服務品質，以悠閒放鬆的氣氛為目標，讓顧客喝咖啡成一種享受。
從精實內部重新開始！品牌改革「軟硬兼施」！
在公司內部的精進方面，分為「軟實力」和「硬實力」兩部份，除了把食品和餐點維持基本標準和品質，人員的「軟實力」提升也是一大重點，怡客咖啡從2018年開始針對人員的培訓，訓練的內容包含了門市服務管理、銷售技巧、食品安全衛生到咖啡專業等課程。
怡客咖啡副總經理廖幸安表示：「訓練的時數從2018年開始到現在，不包含在店面工作台的訓練，累計起來預計將超過7萬個小時，換算約1千萬工資，投入了這些時間和人力，就是希望能藉由員工能力的提升，提高顧客在門市消費的滿意度，也提供給顧客更有溫度的服務。」
「硬實力」的加強則是在門市設備的更新，除了升級咖啡機、磨豆機的設備外，在店面環境的整修上，一改過去怡客給人的沈穩形象，加入更多年輕、活潑的裝潢元素，盼能讓怡客咖啡帶給消費者更多的年輕氣息。
此外，跟隨著數位時代的步伐，怡客咖啡的會員機制也從晶片會員卡模式再加入無卡的APP模式導入。此外，更與線上平台「樂天Pickup」合作，推出電子票卷服務，積極拓展新客群。而根據樂天市場的資料統計，「怡客咖啡樂天Pickup店」在平台評分上獲得了4.63顆星的高分，每月更帶來千名以上新顧客的銷售拓展成績！
不大力展店，只求呈現更好的品質
對於未來的展店計畫，廖幸安說到「從過去初創開始，和其他咖啡店相比，怡客咖啡一直都不是店家數最多的，而現在也不考慮大舉擴店，怕的就是無法確保好每家店的品質。」他也提到現在怡客咖啡直營和加盟的店數大概是5比5，而為力求更好的服務品質，對於加盟店在人員的培訓上也須比照連鎖店的體系照辦！
聯名「一之鄉」！1+1>2共展市場！
以彌月蜂蜜蛋糕聞名的「一之鄉」在2016年將怡客咖啡買下、成為其母公司後，也開始亟思透過兩個品牌的資源再次整合、開創更大市場，而2019年7月份也分別在一之鄉石牌門市與怡客南京門市推出聯名之複合店型，讓消費者在挑選一之鄉的蛋糕時，同時能享用怡客咖啡所提供的美味。
而試營運至今，約已帶動3成消費者購買另一品牌的產品，對此廖幸安也樂觀認為這樣的初期成效不錯，近期也推出結合了兩品牌商品的中秋禮盒，未來也期盼透過「怡客咖啡」與「一之鄉」的聯手合作能夠發揮一加一大於二的效果，共同開創更大的市場！
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