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【食力】經歷低谷重新起跳！「怡客咖啡」軟硬兼施再戰咖啡紅海

2019-09-05 08:59聯合新聞網 食力Foodnext

【採訪·撰文＝編輯部】

創立於1994年的台灣本土咖啡品牌怡客咖啡於2019年走入第25個年頭，在面對如...
創立於1994年的台灣本土咖啡品牌怡客咖啡於2019年走入第25個年頭，在面對如此競爭的市場環境下，怡客咖啡如何以自己的風格在咖啡紅海中存活下來？
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創立於1994年的台灣本土咖啡品牌怡客咖啡於2019年走入第25個年頭，在面對從4大連鎖超商到星巴克、路易莎等連鎖咖啡店如此競爭的市場環境下，怡客咖啡始終還努力在咖啡紅海中存活下來，到底這個邁入第25年的老品牌如何以37家店面拼搏呢？

一之鄉董事長特助陳克剛、怡客咖啡董事長李柏衡、樂天市場執行長羅雅薰和怡客咖啡副總...
一之鄉董事長特助陳克剛、怡客咖啡董事長李柏衡、樂天市場執行長羅雅薰和怡客咖啡副總經理廖幸安一同齊聚歡慶怡客咖啡25週年。（圖片來源：怡客咖啡提供）
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經歷低潮決心重新出發 營造悠閒風格咖啡館

怡客咖啡董事長李柏衡坦然表示：「怡客在過去這幾年展店狀況不及其他連鎖咖啡店，甚至有些店舖也因為經營狀況不善而面臨收店，也正是鑑於這樣的情況，讓怡客咖啡認知到需要開始做出改變，確認了現在的經營策略。」

相較於現在市面上許多品牌推出的「快速咖啡」，讓顧客買了就走的形式，怡客咖啡決定回歸到重視顧客感受和需求，提升服務品質，以悠閒放鬆的氣氛為目標，讓顧客喝咖啡成一種享受。

怡客咖啡歷經低潮，重新整頓內部，期許朝向悠閒舒適的咖啡館定位，贏得消費者的心。（...
怡客咖啡歷經低潮，重新整頓內部，期許朝向悠閒舒適的咖啡館定位，贏得消費者的心。（圖片來源：怡客咖啡提供）
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從精實內部重新開始！品牌改革「軟硬兼施」！

在公司內部的精進方面，分為「軟實力」和「硬實力」兩部份，除了把食品和餐點維持基本標準和品質，人員的「軟實力」提升也是一大重點，怡客咖啡從2018年開始針對人員的培訓，訓練的內容包含了門市服務管理、銷售技巧、食品安全衛生到咖啡專業等課程。

怡客咖啡副總經理廖幸安表示：「訓練的時數從2018年開始到現在，不包含在店面工作台的訓練，累計起來預計將超過7萬個小時，換算約1千萬工資，投入了這些時間和人力，就是希望能藉由員工能力的提升，提高顧客在門市消費的滿意度，也提供給顧客更有溫度的服務。」

「硬實力」的加強則是在門市設備的更新，除了升級咖啡機、磨豆機的設備外，在店面環境的整修上，一改過去怡客給人的沈穩形象，加入更多年輕、活潑的裝潢元素，盼能讓怡客咖啡帶給消費者更多的年輕氣息。

此外，跟隨著數位時代的步伐，怡客咖啡的會員機制也從晶片會員卡模式再加入無卡的APP模式導入。此外，更與線上平台「樂天Pickup」合作，推出電子票卷服務，積極拓展新客群。而根據樂天市場的資料統計，「怡客咖啡樂天Pickup店」在平台評分上獲得了4.63顆星的高分，每月更帶來千名以上新顧客的銷售拓展成績！

不大力展店，只求呈現更好的品質

對於未來的展店計畫，廖幸安說到「從過去初創開始，和其他咖啡店相比，怡客咖啡一直都不是店家數最多的，而現在也不考慮大舉擴店，怕的就是無法確保好每家店的品質。」他也提到現在怡客咖啡直營和加盟的店數大概是5比5，而為力求更好的服務品質，對於加盟店在人員的培訓上也須比照連鎖店的體系照辦！

怡客咖啡和一之鄉的複合店，以聯名方式帶動彼此消費族群，創造一加一大於二的成效。（...
怡客咖啡和一之鄉的複合店，以聯名方式帶動彼此消費族群，創造一加一大於二的成效。（圖片來源：怡客咖啡提供）
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聯名「一之鄉」！1+1>2共展市場！

以彌月蜂蜜蛋糕聞名的「一之鄉」在2016年將怡客咖啡買下、成為其母公司後，也開始亟思透過兩個品牌的資源再次整合、開創更大市場，而2019年7月份也分別在一之鄉石牌門市與怡客南京門市推出聯名之複合店型，讓消費者在挑選一之鄉的蛋糕時，同時能享用怡客咖啡所提供的美味。

而試營運至今，約已帶動3成消費者購買另一品牌的產品，對此廖幸安也樂觀認為這樣的初期成效不錯，近期也推出結合了兩品牌商品的中秋禮盒，未來也期盼透過「怡客咖啡」與「一之鄉」的聯手合作能夠發揮一加一大於二的效果，共同開創更大的市場！

【延伸閱讀】

資訊透明先做好，精品咖啡豆的「品牌價值」才會好！

家人一起開咖啡廳有想像中浪漫嗎？慢著，優缺分析給你聽！

用初心，為咖啡館打造難以取代的靈魂

咖啡館怡客
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