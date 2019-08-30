勵馨幫小爸媽拍婚紗 呼籲消弭青少女懷孕偏見

2019-08-30 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



為讓青少年父母進入生命的下個階段時，留下紀念與回憶。勵馨基金會桃園分事務所7月中旬發起「見證承諾 婚紗圓夢」婚紗攝影勸募計畫，在A3影像藝術空間串連不同專業領域的愛心，昨日正式進行婚紗拍攝。基金會希望透活動，呼籲大眾與企業一起重視小爸媽們生存資源弱勢的困境，除能提供更多工作機會與友善包容的環境，更該消弭青少女懷孕偏見。

當5對小爸媽穿上婚紗的那一刻，喜悅之情溢於言表，能與自己的愛人與小孩留下全家福，小爸媽特別送上印著每位小朋友的小腳丫、小手心的卡片，並親筆寫下對A3影像藝術空間團隊的感謝，現場氣氛幸福感人。

小爸媽小婷及阿得因懷孕決定組成家庭，從面臨當兵、就業不易、不斷搬家到擔心孩子發展緩慢。他們知道未來的路很漫長，但他們會繼續努力向前，成為孩子的依靠。小爸爸阿家說，為了給家人一個安穩的生活，每天工作12小時犧牲與伴侶及孩子相處的時間，獨自扛起經濟壓力，但只要看到家人幸福的笑容，一切就心滿意足。

小珮及小婷表示，感謝大家讓他們用留下彼此珍貴的回憶，讓她們在這特別的日子可以展示自己的美和另一半的帥，因為大家的愛心，讓她們感到是值得被重視與祝福的。

勵馨基金會桃園分事務所賴文珍主任指出，社會大眾面對提早10-15年當上父母的小爸媽們時應該要快快的聽、慢慢的說。聽見他們在經濟上、就學上甚至是托育及醫療有何需要。而非在不了解他們所面臨的問題時，妄下判斷與批評。

A3影像藝術空間負責人喬羢說，此次能夠成功串連攝影師、造型化妝師與西服業者，都是因為大家對公益不遺餘力，要讓這些小爸媽們知道，關心他們的人永遠比批判他們的人還多，也要讓他們感受到自己與別人沒有不一樣。