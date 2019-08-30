影／台灣AI雲助攻 病理切片AI建模加速275倍

2019-08-30 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



現在要訓練AI辨識數位病理切片，得仰賴醫師標註並把影像切割成多個小區塊才能完成。但在國產超級電腦台灣AI雲（TWCC）加持下，雲象科技讓醫師不必把數位病理切片切成小塊，也能建構AI模型來辨識切片，每個專案可節省人力作業時間約半年。

雲象科技表示，這項技術已與林口長庚醫院合作，發展鼻咽癌全玻片影像AI偵測模組，實驗準確率達96%以上。

處理病理切片是病理科醫師的工作日常。打造台灣AI雲的國研院國網中心表示，病理切片數位化後，影像解析度非常高，單一張數位玻片的解析度可達百億畫素，一個檔案就超過10GB，光資料儲存就是挑戰，訓練AI模型更需耗費大量時間。

雲象科技執行長葉肇元說，他們今年起運用統一記憶體及算圖優化的技術，挑戰用完整的全玻片影像來訓練AI模型，取代人力標註再切割影像的方法。

以癌細胞檢測為例，葉肇元說，醫師針對癌症區域進行細節標註後，因影像過大，要將全玻片影像預先切割為數萬個小區塊，才能進一步訓練AI模型。傳統方法雖然效果優異，但必須針對每個區塊一一標註，相當耗時。

國網中心表示，台灣AI雲採用高速計算架構設計，每個節點間設計有100G頻寬，讓高畫素的全玻片數位影像AI訓練變成可能。台灣AI雲讓計算速度提高275倍，每個專案可省下專業醫師近千個小時的標註時間。