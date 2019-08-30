青少年開學焦慮心惶恐 3C、手遊成癮是主因

2019-08-30 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是各高、國中、國小開學日，暑假雖結束，但部分爸媽更頭疼，因為孩子在長假期間作息差，有爬不起來、頭痛、焦慮、不想上學的開學症候群，更有孩子出現「網路遊戲成癮」。

三總精神部兼任主治醫師、開業精神科醫師楊聰財表示，暑假假期較長，學生在暑假期間時除了打工外，不外乎上網、玩手遊等過度使用3C商品，使近日因開學症候群就診個案明顯增加。開學症候群依年齡層不同而有差異，如首次上幼兒園、國小的孩童會有分離焦慮，覺得看不到父母，又面臨陌生環境，出現哭鬧、坐不住、無法上課等行為。

國、高中的青少年，則是因暑假期間熬夜晚睡，開學時難調時差、無精打采、上課注意力不集中等，並可能出現失眠、焦慮、遲到等行為。不少孩子會在開學後一兩周，仍出現嚴重適應不良。

另外，有部分過度沈溺於網路遊戲的孩子，會網路遊戲成癮。

楊聰財說，世界衛生組織（WHO）於2018年6月宣佈，將「網路遊戲成癮」納入精神疾病。其核心基準是「失控造成生活失能」，即個人因對於上網打遊戲不可自拔，使其日常活動優先順序產生變化，總以打電玩為優先，造成日常生活失能，且無法控制並出現一連串失控的狀態。

他去年曾收治一名國三生，每天幾乎打12小時以上遊戲，作息嚴重顛倒，加上雙親為菜販、清晨即忙工作而為注意到孩子的狀況。直到他陸續出現遲到、中午才到校、拒課，與同學互動差，老師請家長到校時還起了衝突，家長才發覺嚴重性。經就醫確診為「網路遊戲成癮」，後經醫療、輔導等介入，以藥物助眠、解焦慮，調整作息、輔導諮詢、課業補救及上網時間控管等，這名學生的生活逐漸回到正軌。