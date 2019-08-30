腿長錯了嗎？ 網瘋傳高個兒易得大腸癌 國健署這樣說

2019-08-30 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



韓劇中「歐巴」長長的腿、時裝周模特兒高挑的身材令人羨慕，但網路一搜關鍵字「長得高」，卻會發現一則又一則高個子容易得癌症的網路文章，甚至稱腿長與大腸癌有關。為此，國健署闢謠澄清，身高不是造成大腸癌的危險因子。

十大癌症中大腸癌蟬聯首位11年，每年約1萬5000人罹癌，5700人因此死亡。不少民眾聞「大腸癌」色變，但也千萬別誤信不實謠言。國健署28日於「保健闢謠」專區「據說身高較高的人，較容易得到大腸癌嗎？」指出，大腸癌的發生，並非由單一原因造成。

國健署指出，與大腸癌相關的致癌因子，包含年齡，其中90％腸癌患者年紀大於50歲、不良的生活型態，如:抽菸、飲酒、高油低纖的不健康飲食、不規律運動、體重過重及有大腸息肉、腸炎、發炎性腸病等腸道病史者。

根據美國癌症研究機構指出，大腸癌是最可預防類型的癌症之一，有五成大腸癌可透過調整飲食習慣、運動與避免肥胖達到預防目的。研究也證實，定期接受糞便潛血檢查可有效降低大腸癌死亡率二至三成。國健署與台灣大學公衛學院研究團隊合作，比較篩檢組及未篩檢組死於大腸癌的風險，結果顯示定期接受二年一次的大腸癌篩檢，死亡風險甚至可降低44％。