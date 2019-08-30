肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



肝若不好，人生是黑白的。台灣是肝病大國，這句話人人琅琅上口，愈來愈多人對肝病提高警覺。很多人認為「肝不好，容易累」，但醫師提醒，肝臟不好和「疲勞」不能直接畫上等號，慢性疲勞症候群與肝病有關者只占一成，肝是沉默的器官，但它仍會試圖與身體對話，眼白泛黃、胸前長蜘蛛痣、啤酒肚、掌紅班及感冒超過兩周末癒，可能都是肝在求救。

林口長庚副院長、肝膽腸胃科醫師簡榮南表示，體內組織氧氣不足才會產生疲勞感，因慢性疲勞到門診求助的民眾中，只有一成最後發現因肝臟發炎或纖維化造成，「疲倦」最常見的原因是缺乏運動，組織氧氣不足，其次是睡眠品質不好，沒有得到充分休息，都會產生較強疲倦感。

肝是沉默的器官，生病了卻不會痛，讓人難以察覺。一般民眾若有隨時注意肝不好的警訊，簡榮南說，急性肝炎症狀像感冒，但普通感冒經治療，五天至一周會康復，但肝病所誘發的類似感冒症狀會持續，所以建議民眾感冒吃藥後，兩周未能痊癒者，就要多加留意。

此外，因肝炎造成黃疸，容易出現「眼白泛黃」表現，這也是肝不好的警訊之一，但並非所有人發現眼白泛黃後，馬上就醫都能來得及治療，一部分慢性肝炎者會吃藥也沒效，甚至可能已嚴重至需要換肝。

簡榮南也提及，胸前長出很像紅痣但有「牽絲」的「蜘蛛痣」、手掌鼓起處像練了鐵沙掌一樣通紅的「掌紅班」都容易出現在慢性肝炎患者身上，兩者皆是因雌激素較高出現，肝硬化會造成代謝變慢，雌激素上升，因此也是肝不好的指標。另有些慢性肝炎患者會出現「類啤酒肚」，事實上是腹水。但一般民眾很難分辨兩者不同，建議有啤酒肚的民眾可就醫由醫師判斷。