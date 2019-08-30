親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

不被諒解的一群：香港反送中警察家屬的心聲

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

吳德榮：今明降雨明顯 下周熱帶擾動活躍

2019-08-30 07:40聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今、明（30、31日）兩天台灣附近水氣增多，西半部有劇烈天氣發生的機率，下周日到周二天氣稍好轉，不過下周三、四又會有下大雨的可能。

吳德榮說，最新（29日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。今天氣溫，北部25至33度、中部25至33度、南部24至35度、東部24至34度。

他指出，下周日至二（1至3日）台灣附近水氣逐漸減少，天氣稍好轉，高溫略升；午後各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、四（4、5日）台灣附近水氣再度增多，高溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率。

吳德榮說，依歐洲、美國模式下周二（9月3日）20時仍持續模擬出南海有熱帶擾動發展；兩模式模擬的強度不同，位置也有差異，但發展成颱的機率高；兩模式模擬的路徑大致先偏西移動，至海南島南方再北轉，侵襲海南島、廣東一帶。美國模式甚至於在呂宋島東方海面，模擬出另有熱帶擾動發展跡象；但因已近模式末期的模擬，不確定性大，需要持續觀察。

中央氣象局表示，今天由於南方雲系北移，使得台灣附近水氣增多，天氣較為不穩定。白天之後北部地區仍持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。其他地區上午雖然多雲為主，不過午後雷陣雨的範圍會比昨天來得大，山區或平地午後降雨機率都偏高，且午後雷雨發展的會較早，部分地區降雨時間長，有機會延續到晚上之後。

中央氣象局表示，今天由於南方雲系北移，使得臺灣附近水氣增多，天氣較為不穩定。本報...
中央氣象局表示，今天由於南方雲系北移，使得臺灣附近水氣增多，天氣較為不穩定。本報資料照片
分享

吳德榮氣象局

相關新聞

防芬普尼蛋 農委會准用治雞蟎藥

2019-08-30 00:25

鐵血教頭草地兵 陸戰隊少校帶出偏鄉儀隊傳奇

2019-08-29 21:10

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

輕症也要照CT 當心輻射暴露

2019-08-30 01:38

健康你我他／登山暈倒記 肚子餓惹禍

2019-08-30 00:17

我的經驗／眼皮愈跳愈凶 醫師都要我別慌

2019-08-30 00:07

專業觀點／睡飽多喝水 眼皮自然不跳

2019-08-30 00:01

花蓮身障醫拄杖 到宅為身障者看牙

2019-08-29 23:56

全台首輛 智能醫療車 駛進高雄偏鄉

2019-08-29 23:18

天災貸款利率大降1碼 農漁民每年共省900萬元利息

2019-08-29 20:47

對付旅遊疾病 藥師公會用藥解密

2019-08-29 20:09

要開學了！她曝小孩狂趕暑假作業「靈感大爆發」 網同感淚推：彷彿看見小時候

2019-08-29 20:00

他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈 粉絲不捨

2019-08-29 19:03

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46

白鹿颱風打壞出國行程！華航9/6前開放改票 不收價差手續費

2019-08-29 18:33

庇護工廠禮盒買氣低 憨兒快樂不起來

2019-08-29 18:26

跟戀人在一起 可提升疼痛忍受力

2019-08-29 18:13

PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10

國有非公用不動產都更宅標售 整體溢價率僅0.34%

2019-08-29 17:50

從小扎根理財觀！滙豐舉辦「小小銀行家」體驗日

2019-08-29 17:35

全台房市交易正成長，年增率小幅上揚10.2%

2019-08-29 17:15

陳建年合體齊豫 池上稻浪中空靈開唱

2019-08-29 16:06

新北行政大樓智慧節能化 榮獲智慧綠建築金獎

2019-08-29 15:24

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

別讓長照悲歌再發生 家總推「家庭照顧協議DIY」

2019-08-29 14:45

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

與愛的距離／社工心事：遇這兩種人風險會提高

2019-08-29 14:44

一印多張 畢卡索大作版畫達數萬張

2019-08-29 14:35

版畫是真跡還是複製品？網點、紙張辨別畫作

2019-08-29 14:32

電子煙也有二手菸 在車內抽PM2.5更暴增

2019-08-29 14:30

台3線路殺預警系統 成功搶救石虎

2019-08-29 14:27

中秋節台鐵票 20分鐘狂賣15萬張

2019-08-29 14:26

健保申報照電腦斷層、核磁共振 2.3萬件是小病

2019-08-29 14:22

薑黃牛樟芝諾麗果抗癌？癌友多信偏方 醫籲先確認病況

2019-08-29 13:50

南韓跨境電商、實體交易消費爭議 可在台申訴囉!

2019-08-29 13:36
看更多

熱門文章

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈 粉絲不捨

2019-08-29 19:03

他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

鐵血教頭草地兵 陸戰隊少校帶出偏鄉儀隊傳奇

2019-08-29 21:10

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

畫石虎贈台灣 俄國暖心插畫家點頭9月來訪

2019-08-29 21:39

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

Gogoro首推GoShare首站桃園啟用 網友：找車大海撈針

2019-08-29 11:52

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

萌成這樣！迪士尼聯名彩繪機新登場 「達菲和他的朋友們」陪你飛上天

2019-08-28 22:27

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

快來跟基德約會！海外首家「怪盜基德Café」9月1日進駐信義區

2019-08-29 12:50

陳建年合體齊豫 池上稻浪中空靈開唱

2019-08-29 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top