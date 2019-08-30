吳德榮：今明降雨明顯 下周熱帶擾動活躍

2019-08-30 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今、明（30、31日）兩天台灣附近水氣增多，西半部有劇烈天氣發生的機率，下周日到周二天氣稍好轉，不過下周三、四又會有下大雨的可能。

吳德榮說，最新（29日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。今天氣溫，北部25至33度、中部25至33度、南部24至35度、東部24至34度。

他指出，下周日至二（1至3日）台灣附近水氣逐漸減少，天氣稍好轉，高溫略升；午後各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、四（4、5日）台灣附近水氣再度增多，高溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率。

吳德榮說，依歐洲、美國模式下周二（9月3日）20時仍持續模擬出南海有熱帶擾動發展；兩模式模擬的強度不同，位置也有差異，但發展成颱的機率高；兩模式模擬的路徑大致先偏西移動，至海南島南方再北轉，侵襲海南島、廣東一帶。美國模式甚至於在呂宋島東方海面，模擬出另有熱帶擾動發展跡象；但因已近模式末期的模擬，不確定性大，需要持續觀察。