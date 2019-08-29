花蓮身障醫拄杖 到宅為身障者看牙

2019-08-29 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮市林肯牙醫診所院長林易超與團隊投入到宅服務，為身心障礙者服務。 圖／林淑儀提供 分享 facebook

每周兩到三天，花蓮市林肯診所牙醫師林易超排開繁忙的門診工作，拿起枴杖，背起30公斤重的醫療包，與團隊展開到宅服務，對象是身心障礙人士。林易超為他們洗、補牙，護理人員指導家屬清潔牙齒，每次診療短則30分鐘，長一點要站上一小時，對小兒麻痺的林易超有些吃力，但他說：「感謝上帝給我機會服務他們」。

花蓮市林肯牙醫診所院長林易超，長年投入社福機構、到宅診療，也參與海外義診。記者王燕華／攝影 分享 facebook

身心障礙者的不方便，對出生10個月就感染小兒麻痺、6歲前都不會走路的林易超尤其感同身受。他從12年前開始參與社福機構的身心障礙者診療，兩年前政府推動長照2.0，長期從事長照工作的護理師林淑儀看見身心障礙牙科患者在宅口腔護理需求，找上曾在海外義診合作的他，他一口答應，就此到宅服務因脊髓損傷、中風癱瘓在床等行動不便患者，每次少則半天，有時要忙上一整天。

花蓮市林肯牙醫診所院長林易超是小兒麻痺患者，對身心障礙者行動不便的困境，感同身受，長年服務身心障礙者。 圖／林淑儀提供 分享 facebook

牙科疾病沒致命危險，往往不是身心障礙患者看病的第一選擇。林淑儀說，一名病患21年前車禍後行動不便，再也沒看過牙醫；曾有一位女主人告訴他們，「人家都說，你先生不會說話、不會吞口水，誰要替他看牙？」有家屬不相信他們真的會到宅看診，一見他們上門，驚呼「你們真的來了」。除了診療，團隊更重要的任務是指導看顧的家屬如何清潔患者牙齒。

很多人以為到宅看病健保給付優渥，其實有許多無形成本，甚至伴隨風險。「CP值很低。」林易超說，一般人看牙醫，診療時會潄口，但到宅個案不會，可能因嗆咳演變成吸入性肺炎。到宅設備也不如診所充足，治療坐在輪椅或癱臥在床的病患時，林易超幾乎「趴在病人身上看病」；身心障礙者少看牙醫，可能不習慣或暴衝，「團隊裡幾乎每個人都被踢、打過」。

林易超醫師團隊每次出發到宅為身心障礙者看牙齒，得帶上一大堆器材。記者王燕華／攝影 分享 facebook

但這些都是小事，最讓林易超難過的是，看到植物人家屬的無奈，每次離去前，他會握著家屬的手為他們禱告，但無力感依舊讓他「心情沉重」。而沒有年輕醫生願意跟上腳步一同投入更是最大困境，目前團隊只有他和另一名林明慧醫師，及林淑儀、楊雅婷兩位護理師，要服務秀林到壽豐的24位病人，林易超期盼更多醫師投入，擴大服務能量。