天災貸款利率大降1碼 農漁民每年共省900萬元利息

2019-08-29 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年天然災害頻傳，陸續有低溫、旱災、豪雨、颱風等，造成農漁業損失嚴重。為照顧農漁民生計，減輕財務壓力，農委會主委陳吉仲今天宣布，大幅調降「農業天然災害低利貸款」利率，由現行1.04%調降為0.79%，預計9月16日生效，這也是有史以來最低的利率。

農金局表示，今年8月24日受白鹿颱風影響，造成農業災情，至8月27日止，農業產物及民間設施估計損失約1.7億元，尤其台東地區最為嚴重。陳吉仲今日至台東勘災，考量農漁民復養復耕需求及減輕農漁民財務負擔，指示調降災害貸款利率1碼。以目前貸款餘額約36億元估算，1年可為農漁民節省近900萬元利息支出，將由農委會全額補貼。

農金局說明，農漁民可視自身財務狀況，選擇前2年只繳利息，免還本金，擔保能力不足者，貸款經辦機構將協助送請農業信用保證基金提供保證。另災害貸款屆期還款仍有困難者，可依規定申請展延。