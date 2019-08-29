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天災貸款利率大降1碼 農漁民每年共省900萬元利息

2019-08-29 20:47聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今年天然災害頻傳，陸續有低溫、旱災、豪雨、颱風等，造成農漁業損失嚴重。為照顧農漁民生計，減輕財務壓力，農委會主委陳吉仲今天宣布，大幅調降「農業天然災害低利貸款」利率，由現行1.04%調降為0.79%，預計9月16日生效，這也是有史以來最低的利率。

農金局表示，今年8月24日受白鹿颱風影響，造成農業災情，至8月27日止，農業產物及民間設施估計損失約1.7億元，尤其台東地區最為嚴重。陳吉仲今日至台東勘災，考量農漁民復養復耕需求及減輕農漁民財務負擔，指示調降災害貸款利率1碼。以目前貸款餘額約36億元估算，1年可為農漁民節省近900萬元利息支出，將由農委會全額補貼。

農金局說明，農漁民可視自身財務狀況，選擇前2年只繳利息，免還本金，擔保能力不足者，貸款經辦機構將協助送請農業信用保證基金提供保證。另災害貸款屆期還款仍有困難者，可依規定申請展延。

農金局指出，受災農漁民得於農委會公告受災地區後，向鄉（鎮、市、區）公所申請受災證明書，請農漁民於該證明書核發之翌日起15日內，檢具受災證明書與農業天然災害復建及復耕計畫書向當地農漁會信用部申請貸款。農漁民若有疑問，請洽當地農漁會信用部或農金局免付費服務電話0800388599。

農委會主委陳吉仲（右）今天到台東勘災香蕉與釋迦。圖／取自陳吉仲臉書
農委會主委陳吉仲（右）今天到台東勘災香蕉與釋迦。圖／取自陳吉仲臉書
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漁民農委會信用

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