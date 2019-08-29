對付旅遊疾病 藥師公會用藥解密

2019-08-29 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



根據疾病管制署統計，截至今年8月為止，境外移入傳染病前4名為登革熱有297例、阿米巴性痢疾97例、麻疹45例、桿菌性痢疾31例等，藥師公會全聯會提醒，暑假為傳染病高峰期，呼籲出國前可至健保藥局，諮詢旅遊防疫，購買旅遊時所需的指示用藥，避免旅遊時疾病上身。

藥師公會全聯會表示，境外移入常見的疾病，以登革熱為大宗，其症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等；阿米巴性痢疾症狀糞便中帶黏液及血絲、腹痛、間歇性下痢、噁心、嘔吐及發燒等。

麻疹症狀則是發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3到4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點；桿菌性痢疾症狀腹瀉，每天約8到10次以上、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛等，建議可準備防蚊貼片、防蚊液、止痛退燒藥、胃腸藥等。

出國旅遊也常會發生時差，近年國人熱愛登山，也可能會出現高山症等，建議可準備抗組織胺、暈車藥、簡易外傷急救包等。出國前可詢問藥師使用時機、方法、劑量等，以確保症狀獲得緩解。