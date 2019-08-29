對付旅遊疾病 藥師公會用藥解密
根據疾病管制署統計，截至今年8月為止，境外移入傳染病前4名為登革熱有297例、阿米巴性痢疾97例、麻疹45例、桿菌性痢疾31例等，藥師公會全聯會提醒，暑假為傳染病高峰期，呼籲出國前可至健保藥局，諮詢旅遊防疫，購買旅遊時所需的指示用藥，避免旅遊時疾病上身。
藥師公會全聯會表示，境外移入常見的疾病，以登革熱為大宗，其症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等；阿米巴性痢疾症狀糞便中帶黏液及血絲、腹痛、間歇性下痢、噁心、嘔吐及發燒等。
麻疹症狀則是發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3到4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點；桿菌性痢疾症狀腹瀉，每天約8到10次以上、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛等，建議可準備防蚊貼片、防蚊液、止痛退燒藥、胃腸藥等。
出國旅遊也常會發生時差，近年國人熱愛登山，也可能會出現高山症等，建議可準備抗組織胺、暈車藥、簡易外傷急救包等。出國前可詢問藥師使用時機、方法、劑量等，以確保症狀獲得緩解。
藥師公會全聯會表示，上述的常備藥僅為出遊，以備不時之需，若有氣喘或特殊疾病，應隨身攜帶個人常用之藥物。攜帶個人常用之藥物，應注意在飛航旅途中，建議將藥品放在隨身行李，以防因運送過程的溫度變化導致藥品毀損，若有需要冷藏之藥品，需事先確認旅遊當地是否有冷藏設備，並且自備保冷袋攜帶藥品；如要攜帶少量自用之管制藥品出入境，應備有醫療院所的診斷證明或處方箋影本等證明資料，以利合法通關。
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